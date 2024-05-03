《國際金融》美日股市式微 陸港股市吸金

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】瑞銀（UBS）指出，有愈來愈多採用股票多空對沖（equity long-short）策略的全球避險基金，看好陸股後市發展，從大量買進在香港掛牌的陸企股票，就可以看得出來。

在北京政府推出各項政策支持經濟成長之下，孱弱的港股從3月開始逐漸出現反彈。其中，恆生指數4月月線大漲7%，漲幅創2023年1月以來單月最大，表現比全球大多數主要股市要好。

瑞銀觀察到，港股在4月最後幾個交易日有些不一樣，尤其是跟2月以後的走勢截然不同。兩個多月前，大部分湧入港股的資金是空頭被軋回補（Short Covering）。現在則是基本面操作的多空對沖法在增加持股水位。

瑞銀表示，這些資金大部分買入科技以及非必需消費族群，像是電玩以及電商等。這些在香港掛牌的大型陸企股中，美團、騰訊以及海底撈，上周分別大漲21%、15%以及13%。

在2024年初時，許多國際基金看空中國大陸股市，但反手增加日本以及美國股票部位。不過，在北京政府積極做多、中美兩國關係略有改善，以及美日股市雙回檔下，市場資金再度有移往陸股的跡象。

瑞銀上周把陸股以及港股的評等上修至增加持有。另方面，高盛則認為要重新給中國大陸新的評等，因為北京政府有意要加強公司治理，以及提升上市陸企的品質。

2日，美銀證券（BofA Securities）表示，部分大型只做多的全球基金，似乎正買超在香港上市的大陸公司股票。因美日股市近期在震盪，4月月線都下跌至少4%，市場可能會在中國大陸或香港股市中，找尋物美價廉的多元化投資標的。