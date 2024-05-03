台中連鎖加盟展推廣「總部認證」計劃 加盟周邊商機上看15億

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「2024台中連鎖加盟創業大展」今（3）日上午10點在台中烏日展覽館正式登場，首日吸引滿滿的人潮！今年展會引進百大連鎖品牌、近300格攤位，預計創造5000個就業機會，帶動裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等加盟周邊商機上看15億元。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會的使命就是幫助年輕人創業成功率百分百，因此提出了「總部認證」計畫。過去台灣並沒有針對加盟訂定專門法規，可能因資訊不對等造成後續糾紛，總部認證計劃以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。

本次總部認證參展品牌，包括Mr.Wish、Tea Top、晨間廚房、麥味登、蕃茄村漢堡、三分春色、馬祖奶茶、露琺意醫美集團、拉亞漢堡、築間幸福鍋物，建議民眾選擇加盟品牌時，能認明「總部認證」核可廠商，讓創業更加安全。

經濟部商業發展署長蘇文玲在開幕致詞時表示，連鎖加盟在創業過程可以減少摸索過程，台灣有3000個連鎖總部，特別感謝吳永強理事長推動總部認證，讓民眾加盟創業更有保障。

台中市經發局副局長李逸安表示，年輕人想創業，透過協會的幫助可以找到好的商業模式，少走冤枉路，更容易邁向成功。台中市也推出青創一條龍方案，從貸款資金、創業課程、到上市櫃輔導，力挺青年創業。

近年來環保、ESG、食安等概念興起，不少廠商也提升相關設備響應潮流，像是加水站品牌「幸福水屋」使用頂級濾材、飛利浦紫外線末端殺菌，提供消費者純淨飲用水，並提倡環保愛地球，每提水一公升，為地球減少一個寶特瓶。

今年首度參加連鎖加盟台中展的FAFAGO充電樁，則強調友善社會綠能服務，響應政府2050淨零碳排政策，協助客戶打造光儲能充電站。

2024台中連鎖加盟創業大展從5月3日到5月6日，每日上午10點到下午6點，在台中烏日國際展覽館展出，成功簽約加盟還可抽氣炸鍋、掃地機器人、家樂福商品提貨券等超值好禮。