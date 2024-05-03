淡水東來都更案啟動 預計興建地上14層大廈

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延宕已久的淡水東來都更案終於迎來新的進展。經過與在地住戶的溝通與討論後，該案已提出變更事業計畫及擬訂權利變換計畫，並於2024年4月30日在淡水區公所展開公開展覽。預計於5月15日召開公聽會，隨後將由市府進行審議核定，以便開始興建地上14層、地下5層的店舖及住宅。所有參與的住戶都期待能夠早日安心入住新家。

都更案的基地位於淡水區中正東路北側，鄰近捷運淡水站，基地面積約580餘坪，原有的建築物因結構安全問題而於2018年申請都更，並在2019年12月核定事業計畫後拆除，現在被用作停車場，更新後將興建1棟地上14層、地下5層的店舖、住宅大樓，同時還將規劃近4公尺的人行步道空間，以改善社區及周邊的人行環境。

新北市城鄉發展局局長黃國峰表示，市府一直致力於協助危險及老舊建物的重建工作，並提出多元都更方案。截至2024年4月底，已核准942件都更案，其中包括792件在侯市長上任後核准的案件，相當於過去20年的5倍。在淡水區內，有58件多元都市更新案，其中包括5件防災都更申請案，目前已陸續進行拆除及興建。

此外，市府針對海砂屋協助方案也在持續進行。對於海砂屋，市府提供「挺安全方案」的免費鑑定補助，並推出防災都更2.0專案計畫，提供重建容積1.5倍的支援。

新北市府與新北住宅與都市更新中心合作，推動危險建築物580專案計畫，讓社區在取得5成重建意願後即可申請，從意願整合輔導到專案評估、公開招商等一系列步驟，全程協助民眾改善危險老舊居住環境，讓住戶能夠安心入住新家。