安平跨港大橋流標10次 斥資23.4億 終於動工了

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斥資23.4億元的安平漁港跨港大橋工程歷經10次流標、第11次終決標，內政部次長花敬群3日出席動土典禮表示，安平漁港跨港大橋是地方期待多年重大建設，欣見台南400之際露出曙光開工，市長黃偉哲以「跟孫文革命第11次成功一樣」形容，強調未來打通安平交通任督二脈，讓台南市民美夢成真。

安平漁港跨港⼤橋動土典禮3日由內政部次長花敬群、台南市長黃偉哲、國土管理署長吳欣修、議長邱莉莉及民代等多人一起舉行動土典禮，預計2027年底完工。

安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接⾄永華路，全長約1010公尺，將完善「安平港歷史風貌園區」運輸網絡，同時紓解安平舊城區壅塞交通。

工務局長陳世仁說，這個橋梁重要性在於讓安平舊城區有一個迴路，早期唯一進出在安北路，整個交通易形成打結，跨港大橋完工後，可接永華路、銜接台86線。

花敬群說，安平漁港跨港大橋動土是地方大代誌，今天很歡喜見證動土典禮，今年為台南400，是值得紀念的時代，這座橋對地方交通很重要，能把安平南北跨港銜接，對地區發展是強心劑，未來安平將有更好發展。

他也提到，國土署補助此工程17.6億元，原本補助13億元，但隨著工程造價不斷提升，費用提高，中央多拿出4億挹注。他還說，蔡英文總統8年來在台南光是道路建設就補助超過200億元。

⼯務局表⽰，安平漁港跨港⼤橋採景觀橋設計，橋墩結合台江候⿃意象，並採輕量化鋼筋混凝⼟橋，橋梁上有⼈⾏道、觀景平台，並設有夜間光雕，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益。完⼯後，將大幅紓解安平觀光⼈潮，形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。