豐枯季節水位變動大 新北砸500萬改善鹿角溪

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新北樹林鹿角溪原石砌攔水堰長年經大雨沖刷，導致蓄水性能降低後，水域營造效果不佳，枯水期易使河道流速過慢、水中溶氧不足；又豐枯季節水位變動大，亦不利於水中生物繁衍，水利局投496萬改善，工程已於3月完工，總計完成21道砌石固床工、1座污水截流系統及3處花架植生網及爬藤植物，以提升河道生態及環境品質。

新北市水利局長宋德仁表示，鹿角溪本段河道坡度緩、水位淺、豐枯季節水位變動大，對當地生態穩定及環境美觀造成影響，因此於去年底辦理改善工程，包括整理新舊河道內砌石固床工、改善污水截流系統及增設花架植生網及爬藤植物等措施，營造一個更加安全穩定且生態豐富的河道環境。

改善工程除既有16道砌石固床工外，還特別於適當地點增設5座砌石固床工，不僅有助於穩定河床，也營造水域提供動、植物物棲息與生長場所，豐富當地的生態環境。

宋德仁補充，會勘時還發現汙水截流系統效能降低，部分污水容易流入河道污染水質，水利局即遵循生態友善原則，採用砌石工法，在重建改善污水截流系統時，亦以大小顆層次排列為原則堆疊塊石保護基礎，確保工程品質的可持續性同時兼顧環境友好。

水利局表示，鹿角溪地政街至味王橋間固床工改善工程已完工，水利局也在沿線步道於2022年完成的休憩歇腳亭增設花架植生網及爬藤植物，歡迎市民前來散步休閒，體驗在城市裡輕旅行的微幸福，共賞持續進步的鹿角溪美好家園。