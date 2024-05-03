蘋鏈、營建爭出頭 國巨率族群強攻 這檔出關慘殺跌停

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台股今（3）日在台積電等電子股帶隊下開高，盤中一度上漲近300點，高見20,521.49點，之後漲幅收斂，盤面轉由營建股接棒，收盤報20,330.32點，上漲107.88點，漲幅0.53％，成交量4,049.84億元。

蘋果財報沒有原先外界預期的差，帶給台廠蘋鏈好消息，台積電上漲1.04％、鴻海上揚1.3％、大立光漲幅2.07％，包括達方、台達電、玉晶光、臻鼎、台郡、華通等一起走高。

營建股續強，大將、基泰、皇昌、皇翔、根基、遠雄等攻上漲停；被動元件迎春燕，國巨、華新科上漲逾4％，鈺邦、信昌電等登頂，立隆電、臺慶科、禾伸堂、聚鼎、佳邦、越峰、凱美、台嘉碩、華容、日電貿、大毅等一齊上揚。

重電四雄表現各異，亞力結束處置第一天就被殺到跌停，士電、中興電也跌逾1％，僅華城上漲2％收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計皇翔、大將、正能量智能、博士旺等25檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以營建、電子零件組類股波動最大，分別上漲2.68％、1.26％，電纜類股跌幅明顯，下跌1.85％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.89％的有10檔，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為阜爾運通（6914）、皇翔（2545）、大將（1453）、吉茂（1587）、皇昌（2543）、中揚光（6668）、遠雄（5522）、訊芯-KY（6451）、根基（2546）、碩天（3617）。

上市股跌幅超過5.83％的有10檔，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為亞力（1514）、達運（6120）、群電（6412）、宏洲（1413）、所羅門（2359）、億豐（8464）、楠梓電（2316）、華榮（1608）、美利達（9914）、晶碩（6491）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、上曜（1316）、國建（2501）、潤泰新（9945）、力積電（6770）、中信金（2891）、大同（2371）、中石化（1314）、矽統（2363）、新光金（2888）。

上櫃股有10檔達9.84％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為正能量智能（5348）、博士旺（3555）、其陽（3564）、信昌電（6173）、千如（3236）、德勝（8048）、上亞科技（6130）、雅茗-KY（2726）、信立（4303）、大拓-KY（8455）。

上櫃股有10檔有4.91％以上跌幅，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為及成（3095）、雷笛克光學（5230）、富裔（6264）、世紀（5314）、東捷（8064）、三聯（5493）、光環（3234）、山富（2743）、寶得利（5301）、旺矽（6223）。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、力麒（5512）、永捷（4714）、協易機（4533）、廣運（6125）、雷科（6207）、榮剛（5009）、德晉（3466）、富喬（1815）、世界（5347）。