花季度假飯店榮獲Agoda金環獎全球1％傑出飯店

由全球數位旅遊平台Agoda舉辦的金環獎(Gold Circle Awards)，近日表揚第14屆2023年台灣得獎名單中，『花季度假飯店』從全球超過兩百萬家旅宿合作夥伴中，脫穎而出榮獲傑出飯店指標肯定。僅有Agoda全球排名前1%合作飯店獲得此殊榮。

「花季度假飯店」因在住宿、會議、餐飲和湯泉服務方面提供了超優質的軟、硬體服務，脫穎而出獲得金環獎肯定。Agoda金環獎是業界公認的全球傑出飯店獎項，代表著花季度假飯店在顧客的評價總是最優，有競爭力的價格和預訂狀態，致力於提供卓越的客戶體驗等各面向的高卓越表現。

2024年花季度假飯店慶祝著15周年的里程碑，這象徵著企業的持久成功和對客戶的承諾，團隊通過辛勤工作和專業精神，提供了各項優質的軟硬體服務，獲得了2023年Agoda「金環獎」的肯定和鼓勵。這份殊榮為花季花季渡假飯店奠定了穩固的基礎，進而能夠迎接未來的挑戰和里程碑。儘管去年曾歷經坎坷路程，但花季團隊一如既往地戰勝各種挑戰，拿下了金環獎，這份成就非常不易。今年將持續挑戰其他獎項，不斷提高服務品質，同時聆聽顧客的建議，讓花季度假飯店繼續為所有客戶提供最佳的住宿體驗。

花季度假飯店於2009年正式開幕，園區總面積7,000坪，建築面積2,000坪，擁有54間湯泉景觀客房，設計兼具原生風貌及人文禪風，不僅賦予了塵封數十年的大崗山天然湧泉全新生命力，更為台灣頂級湯泉旅館歷史寫下嶄新的一頁，蘊藏於大崗山北麓沉積岩的碳酸湧泉，舊稱崗山頭溫泉，泉質屬無色無味低溫的中性碳酸泉，富含弱鹼性碳酸亞鐵、鉀、氯化物丶碳酸鋁及矽酸鹽等物質，PH值為7，平均水溫約22°C。花季度假飯店將休閒健康、草本養生與天然湧泉完美調和，呈現出日式雅緻風情與南國熱帶氣息，並以沉穩舒適的大地色調在空間悠然舒展，形塑出歲月靜好的藝術美學渡假氛圍。

花季度假飯店擁有源自日治時代開發的百年優質湯泉，不僅是南台灣唯一的天然低溫碳酸氫鈉湧泉，且富含弱鹼性礦物質，具有軟化角質與滋潤皮膚的神奇功效，素有「美人冷湯」之稱。飯店緊鄰國道3號田寮交流道旁，下交流道僅3分鐘車程即可抵達；距高鐵台南站約20分鐘車程，距高鐵左營站約35分鐘車程。周邊臨近大崗山生態園區、盤龍峽谷一線天、大崗山高爾夫球場、月世界地景公園、崗山之眼與旗山老街、祈願の千野村等，前往台南或高雄市中心等地皆便利可抵，花季度假飯店是享受南台灣頂級湯泉假期的最佳選擇！