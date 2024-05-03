花蓮建物紅單72件、已拆除3案 國土署：1案有共識重建

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國土署統計，0403地震後，經勘查花蓮建築物總數逾566件，截至2日確認紅單72件、黃單67件，無須張貼危險標誌427件，已拆除11件、3件拆除中。國土署長吳欣修3日表示，已啟動都更危老重建說明會，目前已有1案住戶共識朝建物重建方向進行，後續無論是要採取弱層補強、危老重建或都市更新等方案，政府皆會給予相關輔導及經費補助。

吳欣修說，在都更危老重建部分，為使民眾能更瞭解及清楚自身權益，國土署已在受災社區「花一邨」及北濱街辦理重建說明會，後續將前往其它社區繼續召開說明會，一起向需要重建的住戶及管委會進行逐項說明。

而危老條例程序較為簡便快速，吳欣修表示，有關花蓮縣逕予強制拆除中北濱街16號等5棟平房或透天，因權屬單純，已請花蓮縣危老重建輔導團即刻協助整合、輔導民眾循危老條例方式辦理重建，可望成為第一批災後重建個案。

吳欣修表示，花蓮403強震後，國土署即開放租金補貼申請及居住安置，截至2日止，花蓮縣租賃及仲介公會媒合受災民眾租屋已累計媒合49件，後續會提供租金補貼支持；花蓮縣政府也已同步受理685件租金補貼案件。在短期安置旅宿專案部分，目前已有250多家業者參與整合超過2,000間房間，可供受災民眾以月租方式免費入住。

此外，目前建築師、土木工程、結構工程及大地工程技師仍持續察看建築物受損狀況，截至目前，在花蓮的勘查總數逾566件，確認紅單72件、黃單67件，無須張貼危險標誌427件，已拆除危險建築物或圍牆、建築裝飾共計11件，另有3件拆除中。

吳欣修表示，為加速協助民眾儘早展開建築物修繕補強工作，國土署與國家地震工程研究中心啟動現場建築物弱層補強的協助工作，自4月11日起陸續進行10場說明會；目前輔導團隊已成功輔導1案連棟式透天住宅取得補強補助的核定，另6案有意願申請的社區，續由專業技師進行專案輔導中。

此外，目前已有1案住戶共識朝建築物重建方向進行、餘2案住戶持續討論中，吳欣修強調，後續無論是要採取弱層補強、危老重建或都市更新等方案，政府皆會給予相關輔導及經費補助。

另關於已遭拆除建築物無法取得合法房屋證明、重建範圍涉及縣有地等問題，吳欣修表示，涉及縣有地參與重建事宜，將由縣府依危老條例第5條之1辦理；而天王星社區、統帥大樓、花一邨前棟、北濱街2號等4棟集合住宅，國土署建議以都市更新方式重建，將由縣府迅行劃定更新地區、成立都更及爭議處理審議會，以銜接後續都更推動。