天成文旅華山町餐酒館視覺系鐵板火山卷開賣 社群分享飲品8折

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天成文旅華山町餐酒館翻轉食玩創意，推出香氣撲鼻滋滋作響的「鐵板火山卷」，五種特色口味匯聚骰子牛、軟殼蟹等每款售價320元起＋10％，即日起至6月30日於社群拍照分享，最具視覺系的「鐵板火山卷」再享餐廳全品項飲品8折優惠。而《器如其分》食器展，邀請DUAHO品牌主理人彭書徹展出咖啡器皿與杯器等陶藝精工，作品不乏以含有黃金成份的「金水」彩繪其中，與旅館銀行、金庫主題呼應尤其精采，也同步於展期推出「華山町餐酒館x器如其分聯名下午茶」每套原價1,287元優惠價888元，限量供應售完為止，包含伯爵茶磅蛋糕、飲品，還能把陶藝家手作陶杯帶回家。

華山町餐酒館依季節推新菜，口味推陳出新，繼餐廳好評不斷的招牌火山卷，主廚團隊大玩創意結合鐵板燒元素推視覺系「鐵板火山卷」每款320元起＋10％，米飯翻轉日式壽司精神，將裹好的壽司卷炸至金黃口感再進化。主廚將燒至火熱的鑄鐵鍋放入奶油與洋蔥拌炒至香味四溢，依序放入金黃香酥的火山卷再淋上香濃起士醬，滋滋作響的鐵板伴隨奶油香與起士香令人食指大動，五種特色口味分別有松露菌菇滑蛋、蒜味蜜汁炸雞、日式炸蝦、香酥軟殼蟹以及黑椒骰子牛，色、香、味俱全滿足視覺、嗅覺與味覺多重享受，新品優惠凡6月30日前任點一份鐵板火山卷，並於社群按讚、上傳分享最具視覺系的照片或影片，再享全品項飲品8折優惠。

天成文旅華山町本檔展覽以溫潤的陶藝拉開序幕，邀請到DUAHO品牌主理人同時也是陶藝家的彭書徹，即日起至7月15日為旅館展出精采食器展《器如其分》。畢業於台灣藝術大學工藝設計學系，2017年在新北陶藝獎初試啼聲，爾後在2019年鶯歌陶瓷新品獎榮獲日用類新品獎與市場潛力獎雙料得主，作品以咖啡器皿尤其特色，陶製的手沖咖啡壺、咖啡濾杯、咖啡濾杯置或馬克杯等，為手沖咖啡帶來煥然一新的體驗，作品不乏以含有黃金成份的「金水」彩繪其中，與旅館銀行、金庫主題呼應尤其精采，在「荒枝馬克杯盤組」這件作品可一窺究竟。

本次展覽也與藝術家聯名推出「華山町餐酒館x器如其分聯名下午茶」每套原價1,287元優惠價888元，套餐內含伯爵茶磅蛋糕1份、250元飲品1杯與DUAHO梯形馬克杯1個，5月10日至7月15日活動限量20套售完為止，品嘗精緻下午茶點還能把陶藝家手作陶杯帶回家。