「TEA TOP第一味」智能吧檯一鍵出餐 創新模式積極搶市

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「台中連鎖加盟創業展」自今（3）日起至6日在台中國際展覽館開展，「TEA TOP第一味」共襄盛舉參展，會場中推出「智能吧檯」，更將門市特色搬到展場內，現場祭出超優惠加盟方案，期許帶動品牌加盟50家！

「TEA TOP第一味」以高山青茶專賣店從中部起家、創立19年商業模式成熟穩健，更擁有自營百年茶工廠，自產自銷品質有保證，目前全台店家數已達170家，這次參展推出導入「智能吧檯」，解決業界的缺工困境，同時節省人力成本，為台灣餐飲業注入了新的活力。

TEA TOP董事長楊國珍表示，今年目標再拓展50家門市，讓更多消費者，也能一嚐「TEA TOP第一味」的獨特風味。

楊國珍說，智能吧檯的外觀類似一台冰箱，內置有各種茶湯和果糖比例設定。透過觸控螢幕操作，除了固態配料例如珍珠或其他需要人工操作的配料外，透過精確參數設定，掌握每一環節的標準化，只需按下「一鍵」，約8~15秒即可完成一杯茶飲。

智能吧檯是以全自動現調飲品機，只需自行置杯、加入冰塊後，設定甜度即可自行調製茶飲，無須人工背配方比例，省去人工量杯、搖茶的時間。並且具備自動清潔管理的功能。

楊國珍指出，傳統的點餐到製作通常需要2-3分鐘，例如1,500杯的飲品，預估需要5-6人的合作，但使用智能吧檯，只需要2-3人就能夠營運。以每位員工月薪3.4萬元計算，一年約可省下80萬元以上的人力成本。

他說，智能吧檯的優點是出茶品質穩定，出餐速度快，讓消費者無需長時間等待，只需短短幾秒，即可品嚐到一杯好茶，大大提高了效率，同時使品茶體驗更加便捷。

目前集團旗下品牌「序序茶TOPUP紅茶莊園」台中勤美店，已經成功導入使用中，未來《TEA TOP第一味》新開店也將陸續跟進，智能吧檯將為手搖飲業帶來全新的解決方案，並改變整個產業的格局。

值得一提的是，「TEA TOP第一味」加盟原價198萬元，展場優惠價188萬元，現省10萬，加碼再送價值10萬五項好康禮；另外，門市開在指定地區再送5萬物料金。

「序序茶TOPUP紅茶莊園」加盟方案招募中，原價320萬，展場優惠價300萬，包含智慧吧檯、裝潢、水電設備和教育訓練，另加10萬茶葉物料金，首家加盟店更可獲10萬物料金補助。僅限3名加盟！