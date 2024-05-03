鄭文燦喊話陸方：灰色地帶軍事威脅應減少

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台海問題備受關注。對於日前美國國務院亞太助卿康達表達對台海和平穩定的承諾，以及大陸政協主席王滬寧指兩岸問題以和平方式解決基調不變，行政院副院長鄭文燦3日呼籲陸方，如果希望兩岸要和平穩定，灰色地帶的軍事威脅活動都應該要減少。

鄭文燦3日視察台中水湳國際會展中心西側展館，媒體問及怎麼看美國國務院亞太助卿康達說，賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾？另怎麼看國民黨智庫呼籲中央要重視兩岸、詐騙、能源政策等問題，還希望520後賴清德可以國情報告，建立新憲政慣例？

鄭文燦說，520新任的總統賴清德即將就職，我們希望520之前，台海可以維持和平穩定，美方的呼籲表達了對台灣民主的支持，也肯定了賴清德負責任的兩岸方面主張。

鄭文燦說，賴清德在當選感言的時候特別提到，作為總統必須要維護台海的和平，會秉持著中華民國憲法的規定，不卑不亢維護現狀，這個也是賴清德非常清楚的表述，陸方沒有理由在520之前升高任何的衝突、升高任何的對抗，這對台海的和平穩定沒有什麼幫助。

鄭文燦也說，總統按照憲法的規定，到立法院發表國情咨文，主動權在立法院，這會形成未來的互動，希望按照憲政的機制來進行。

另媒體也關心，怎麼看中國大陸政協主席王滬寧說，兩岸問題以和平方式解決基調不變，沒人想打仗，也沒有攻台的時間表？又怎麼看共機侵擾馬祖空域？

鄭文燦說，讓兩岸能夠往和平對話、對等互惠的方向來前進，這是大家共同的期盼，也是符合兩岸的共同利益，要尋找雙贏，軍機就不要愈飛愈近，也不要造成這個台灣對於對岸的一些長期的作為，那麼也會升高了彼此的不信任。

鄭文燦認為，責任在陸方，這是很清楚的，如果希望兩岸能夠更和平、更穩定，在灰色地帶的軍事威脅活動都應該要減少。