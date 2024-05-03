MIDO海洋之星系列首款女士運動潛水腕錶 向母親致敬

知名藝人袁艾菲在今年的母親節以特別的方式慶祝，她與母親一同穿上了相同的母女裝，並佩戴了MIDO瑞士美度表的Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶，共同展現母女間深厚的情感。袁艾菲與母親一起亮相的照片在社交媒體上引起了熱烈討論，兩人以白襯衫和牛仔褲的休閒造型示人，配上精美的腕錶，展現出活力與時尚。Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶結合了經典美學與現代設計，成為了她們的時尚配飾之一。袁艾菲所佩戴的黑色錶盤Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶，彰顯了她的個性化率性，重新定義了現代女性的形象。而這款腕錶的直徑僅有36.5mm，配備了舒適的橡膠錶帶，更加貼合女性的纖巧手腕。

MIDO Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶。圖／業者提供

Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶，承襲並延續60年代經典美學風格，完美結合時尚感和功能性，讓腕錶成為不可或缺的配件單品。此外錶款也大量融入女性腕錶常見的運動風格和實用性，尤其具備能深入水下200米的潛水錶性能，藉以紀念MIDO美度表在防水領域的歷史性成就，飾有拋光海星圖案的旋入式錶殼，讓這款腕錶更顯獨特魅力，而外觀也更加優化，單向旋轉錶圈搭配半球形K1水晶玻璃鏡面，飾以玫瑰金的刻度標誌，黑色錶盤經過太陽紋飾打磨，並點綴著11顆真鑽，讓時標在深邃的錶盤上，閃耀璀璨光澤，展現奢華。玫瑰金鑽石切割指針，經過Super-LumiNova白色夜光塗層處理，即使在昏暗環境中，仍可清晰捕捉其悠然滑過的身影。位於6點鐘位置的日期顯示讓整個計時功能更加完整，透過設計師的巧思，讓配戴這只腕錶的女性，在任何場合，都是目光焦點。

這款腕錶不僅擁有深達200米的潛水性能，更以優雅的外觀和堅固的功能性贏得了廣泛讚譽。腕錶的設計融入了玫瑰金和鑽石元素，展現出女性的獨特魅力和堅毅品格。Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶擁有MIDO Calibre 80自動上鍊機芯，可達80小時的動力儲存，並搭載Nivachron鈦游絲，保證了其極佳的性能和可靠性。此外，MIDO瑞士美度表也推出了其他兩款設計，一款為黑色錶盤搭配不鏽鋼錶殼與錶帶，另一款為經典海軍藍色錶盤同樣搭配不鏽鋼錶殼與錶帶，讓不同風格的女性都能找到適合自己的腕錶。

MIDO Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶。圖／業者提供

Ocean Star 36.5 海洋之星女士自動腕錶，流露個性化的率性，重新定義女性在現代社會中的既定印象，在各種場合或身分間轉換得宜，這款腕錶替女性的柔情，注入一股女力，增添女性角色生活中，勇往向前的決心和信心。各款時針均適合不同手腕尺寸，適合各種不同身分及身兼多職的女性，亦是母親節送禮，向媽媽們致敬的最佳選擇。