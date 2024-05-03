元富證「好富投APP」秀數位創新硬實力

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新光金控旗下元富證券以創新的策略發展數位金融服務，透過推出獨家功能增加客戶黏著度，培養客戶忠誠度，於去年11月推出自行研發的行動投資理財平台「好富投APP」，不僅深受投資人喜愛，App store評論高達4.8顆星，更以不到半年的時間即取得經濟部智慧財產局核准三項新型專利，彰顯元富證券在數位發展上的創新硬實力，不容小覷。

根據臺灣證券交易所公告，截至今年4月台股總開戶人數已達1,277萬人，亦即全台灣人口中每兩人就有一人參與股市交易，其中又以20至30歲年輕客群成長最快。元富深知年輕投資人對於金融服務的需求偏好直覺式操作及個性化介面，因而推出「好富投APP」搶攻年輕客群，截至今年4月，已取得「一頁式帳務」、「抽屜式五檔報價」、「創新自選股報價」等三項新型專利核准，肯定元富在數位創新上的努力。

元富「好富投APP」三大專利功能分別為：（一）一頁式帳務：將投資人最常查詢的帳務資訊整合成「一頁式帳務」，如同一面動態資訊牆，以視覺化呈現多種訊息一目瞭然；（二）抽屜式五檔報價：有別於多數下單APP五檔明細無法一頁呈現，元富首創「抽屜式五檔報價」，不管整股或零股下單，一鍵彈出抽屜式五檔報價與明細，下單交易不再慢半拍；（三）創新自選股報價：自選股群組創新結合庫存帳務和即時報價，更獨家提供一鍵快速切換「自選股股利」，輕鬆查詢自選股群組的現金股利、除權息日、殖利率等資訊，大幅提升存股族的便利性。

元富證表示，公司秉持以客戶為中心，透過了解客戶需求，達到「預先設想，超乎所求」的目標。好富投APP的推出則再次體現元富證券致力於透過創新的金融商品、服務與平台降低投資障礙，落實普惠金融，並滿足各投資族群的理財需求，持續以「新思維、新產品、新服務」發展數位金融理財的決心。

此外，為鼓勵投資人體驗更佳的投資旅程，6月30日前新開立OU好富投最高可領700元；透過「好富投」APP達成台股電子交易滿500萬送3,888元台股手續費抵用金；再搭配新光銀行的OU數位帳戶，享6.08％活儲高利。