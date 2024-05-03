彰化首創新舊共融修復 太子樓日式穀倉盼再現風華

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彰化縣政府今天在彰化市農會舉辦縣定古蹟彰化市太子樓農業倉庫修復工程開工典禮，該農業倉庫採注重採光與通風的太子樓設計，是全國僅存的日式穀倉。修復工程採新舊共融修復，盼讓這座昔日發揮重要功能的太子樓日式穀倉風華再現。

彰化縣長王惠美、文化部文化資產局長陳濟民、彰化市農會理事長林水木等人出席開工典禮，祈求工程順利。王惠美表示，盼修復工程如期如質完工，讓太子樓農業倉庫風華再現，也期待竣工之後，以文資串連點線面輕旅行，見證農業倉庫的新生。

彰化市太子樓農業倉庫於1925年落成啟用，是日據時期全台11座農業倉庫之一，其中太子樓是全國唯一日式穀倉，具有特殊的半圓型屋頂和拱形磚造迴廊，呈現木構、磚砌、RC三種構造形式，是現存日據時期的穀倉中，受到現代建築的結構與造型影響最典型代表性的倉庫建築。

然2016年間，彰化市太子樓農業倉庫遭無預警拆除，引發彰化在地公民團體關注，並組成「搶救農業倉庫聯盟」，發起搶救行動，讓拆除工程進行一半時喊卡，當時農業倉庫主體結構已被拆掉大半。同年8月，彰化市太子樓農業倉庫被彰化縣文化資產審議委員會審議指定為彰化縣定古蹟。

彰化市太子樓農業倉庫在成為縣定古蹟前遭遇拆除的危機，其中已遭拆除部分，由農業部與市農會共同挹注3255萬3000元，興建全新大樓，未來作為農業推廣教育使用，今天開工修復的是古蹟棟的太子樓，透過中央、地方、市農會三方協力，總修繕共挹注7680萬元經費，預定在2025年12月完工。