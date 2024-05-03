第16屆Youth Camp登場 探索雪霸國家公園6日起開放報名

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雪霸國家公園管理處在今年暑假將推出第16屆Youth Camp─探索雪霸國家公園活動，是提供高中及大專院校學生向自然學習的營隊活動，本月6日開始受理網路報名，活動日期訂於113年7月16至18日、7月30日至8月1日、8月14至15日分別於武陵、觀霧及雪見地區辦理共3梯次活動，歡迎有興趣的高中、大專生報名參加。

這3場營隊分別於雪霸園區的3個遊憩區辦理，每個遊憩區具有不同地理、生態特色。規劃武陵地區活動內容包含露營、炊食技能學習、生態環境解說、體驗攀登雪山東峰、夜間生態觀察及七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭科學調查體驗等活動。觀霧地區活動內容包含野外生態監測技能學習、蛾類、哺乳類調查、地景觀察學習、野生物調查數位工具-iNaturalist操作。雪見地區活動包含露營、炊食技能學習、原住民文化的學習、古道巡禮及21公尺攀樹體驗。精心規劃的營隊活動，一定讓您留下盛夏繽紛的回憶。

雪管處表示，3梯次活動有動態的體能挑戰、也有靜態的科學調查學習，學員可以依自己喜歡的屬性，選擇參加適合的營隊梯次。每梯次的營隊活動，都會讓青年朋友學習以儉樸的方式，減少對自然環境的衝擊下進行，期望在活動中喚起大家對自然的喜愛和對生命的崇敬，而能夠珍惜自然、保護自然。

每梯次開放4個名額，提供全國清寒學員及轄區原住民參與（檢附證明得減收部分費用）。相關活動行程及簡章請至雪霸國家公園網站下載，5月6日早上9時起開始報名，本活動一律採線上報名；洽詢電話：（037）996100轉856，解說教育課卓小姐。