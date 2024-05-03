中山醫大暨附醫攜手美律富聆 打造聽覺保健一條龍服務

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中山醫大暨附設醫院攜手薩摩亞商美律富聆股份有限公司，於昨(2)日上午簽訂三方產學合作備忘錄，協議中美律富聆除了捐贈聽力儀器設備給學校作為教學之用，另於中山附醫院內設置駐點服務站，提供門診病患聽覺保健的一條龍服務，也提供該校語言治療與聽力學系學生實習場域，拓展實務經驗，完善病患服務也培育未來人才。

由中山醫大校長黃建寧、中山附醫總院長蔡明哲與薩摩亞商美律富聆股公司台灣分公司總經理謝國靜三方共同簽署的產學合作備忘錄，透過教育、醫療和產業三個不同領域的合作模式，促進醫學教育、臨床實踐和病患服務的緊密結合。出席見證者包括中山醫大醫學科技學院院長余豐益、語言治療與聽力學系主任蔡孟儒、副系主任羅敦信，美律富聆台灣分公司主任廖冠雄和店長暨聽力師張軒瀚等人。

中山醫大校長黃建寧指出，台灣人口老化及聽力受損年輕化的現象，讓未來聽力人才的需求倍增。美律富聆慷慨捐贈語聽系相關聽力儀器設備，包括中耳功能分析儀與聽覺腦波檢查儀，讓學生在課堂上即可實際操作到業界最先進的檢查儀器，並提供場域讓學生有聽覺輔具見習、實習的機會，連結職場應用並提升就業競爭力。

中山附醫院長蔡明哲表示，為了服務院內耳鼻喉科的聽覺損傷患者，和美律富聆合作設置助聽器駐點服務站，病患在看診後即可接受轉介在院內進行助聽器的選配和諮詢服務，無須再舟車勞頓的安排時間處理後續。未來中山附醫將積極擴大服務站的規模與空間，提升病患的就醫效率和體驗。

美律富聆台灣分公司總經理謝國靜說，美律集團作為台灣電聲界龍頭，積極實踐企業的社會責任，未來希望能創造產學合作的最大效益，即校方、院方、耳鼻喉科、病患和美律富聆等五大面向的「5 WIN」。謝國靜表示，該公司有一半的員工是畢業於中山醫大，攜手合作絕對是創造互利共贏的最佳管道。

為加深學生對於聽力產業發展的認識，校方也邀請謝國靜以「聽力產業發展與願景」為題進行演講，除了介紹產業脈動，也分析職場與生活的學習方向和聽力師工作的價值與成就，讓未來有志投入聽力工作的學生能有更全面的了解。