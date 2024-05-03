新鮮人找工作免驚 勞動部推大型就業博覽會 還有獎勵金最高3.5萬

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畢業季即將到來，勞動部3日表示，5、6月將在全國辦理3場次大型就業博覽會、38場次校園徵才活動及36場次職涯及就業活動資訊等。勞動部提醒，若無法及時找到工作，可參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，每月可請領5,000元津貼，最高領1.5萬元；若提前就業可再領就業獎勵金最高3.5萬元。

勞動部表示，自2月起，勞動部和大專校院合作補助辦理校園徵才活動，預計辦理97場，提供16萬多筆職缺，經統計至3月，已辦理27場次、12萬多筆職缺，共有4萬1千名青年參與，初次媒合近2萬人。

就業服務組組長吳淑瑛表示，畢業季前的5月還有38場次、共計4萬5千筆職缺。自5月起，將陸續於屏東、台中、台南、新竹、花蓮等地辦理5場次主題式大型徵才活動，現場提供1萬1千筆職缺。

首場大型就業博覽會將在5月25日（周六）於屏東縣立體育館舉辦，提供超過1,200個工作機會，包含樂雅樂食品、赫碩光電、元晶太陽能科技、大江生醫等知名廠商開缺，起薪均達4萬元以上；其他製造業、傳統產業、餐飲及旅宿業等產業亦開出多元求才職缺。

吳淑瑛指出，勞動部設有相關職涯發展與就業服務中心，提供青年諮詢、體驗及履歷健檢等協助，預計5、6月辦理36場職涯及就業準備相關活動或課程，有興趣的勞工朋友可至各縣市青年職涯發展中心報名。

另外，吳淑瑛提醒，若無法及時找到工作，可參加勞動部推動的「初次尋職青年穩定就業計畫」，凡畢業後待業3個月以上、年滿15歲至29歲的本國籍初次尋職青年，每月可請領5,000元津貼，請領3個月、最高1.5萬元。計畫期間若找到工作並就業滿一定期間，可再領就業獎勵金最高3.5萬元。

據統計，自2023年7月至今年3月底，計有6,647人參與尋職計畫、3,289人領取就業獎勵金，勞動部發出5,490萬津貼、4,839萬就業獎勵金。