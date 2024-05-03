國泰中小成長基金爆發力強 公會最新統計定期定額人數冠軍

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受惠於AI伺服器的散熱需求，散熱大廠奇鋐、雙鴻在Q2的成長被持續看好，加上號稱輝達最強AI晶片的GB 200預計在下半年量產，將帶動伺服器的液冷散熱規格提升，推估訂單量會再次拔高。國泰投信建議，當權值股進入整理期時，中小型股因具備股本小、股性活潑及籌碼相對穩定的特性，是相當具爆發潛力的明星族群，在跌深反彈時動能較強勁，有輪動補漲的機會，投資人可選擇有高成長空間的標的。

根據投信投顧公會統計，國泰中小成長基金是基金3月份定期定額中的人數冠軍；用定期定額的方式投入，即使股市震盪，也能把握住長線加碼的好機會。

國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，隨著基本面復甦，AI跟半導體持續點火，對台灣來說，晶圓代工先進製程需求將飛速提升，亦助力 IC 設計業者產品推進。高成長動能的相關類股將有望支持台股後市表現。國泰中小成長基金聚焦財務結構健全、經營績效優異的中小型股，並瞄準具有潛力的關鍵題材，進一步從同業中篩選具競爭力強，且正為成長期階段的公司，如搭上AI順風車的奇鋐、雙鴻，以及供應摺疊手機等3C產品軸承為主的組件大廠富世達。並且在投資組合中也添入績優權值股，如台積電、聯發科，讓投資組合更穩健。

林靜怡指出，國泰中小成長基金成立已超過20年，歷經台股多次景氣循環，投研團隊相當熟悉整體股市脈動，這檔基金自2001年1月成立以來，至今定期定額投資報酬率已達到403.58％，如投資人在基金成立時每月定期定額投入1萬元，累積至今年4月底買回，根據歷史績效計算，總投入本金將從280萬元成長至1,410萬元，從年輕時提早累積資產，輕鬆存出退休金！

去年以來AI商機持續被看好，包括AI伺服器建設，今年開始後續在AI 電腦和AI手機的應用也有無限商機。再加上台廠在半導體先進製程等優勢，半導體產業仍是盤面主流，電子股亦是市場投資主軸。雖然Q2短線波動不斷，權值股多會漲多整理，但AI市場日益增大，2025年會更加大放異彩，相關產業鏈訂單應會有更進一步成長。