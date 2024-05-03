美商鄧白氏發布全球企業樂觀指數報告 陪伴台灣企業迎向未來

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美商鄧白氏發布2024年第二季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)和《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)。本季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)為60.2，較上季的57.1上升，顯示全球企業信心增加。《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)為74.9，與上一季水準持平，但較去年同期(2023年)上升14.6%。

根據《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)，世界各地的製造業者，有望迎來正向轉機

根據本季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)的調查結果，世界各地的製造業者，有望迎來正向轉機。先進國家的央行正在減少貨幣緊縮的控制，這符合我們先前對全球商業的風向預期，企業對全球景氣的樂觀度仍在上升，一掃今年年初全球經濟將走向低迷的悲觀預期陰霾。而在本次調查中，企業首次表示對投入成本壓力增加，全球企業財務信心指數維持與上一季同樣樂觀水平，這代表企業雖面對較緊張的財務狀況，但仍有足夠的信心能夠從容地應對。根據調查整體來說，全球企業普遍將：「現金流管理」、「增加既有市場成長」、及「拓展新市場」，視為未來六個月企業因應重點；「監管變化」與「產業政策與保護主義」則是全球企業未來十二個月最主要的兩大風險。

第二季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)關鍵發現：

(1)2024年第二季的全球企業樂觀指數為60.2，較上季的57.1上升。不論是先進經濟體或新興經濟體，都延續第一季的樂觀度，持續看好市場景氣。這也反應出企業對全球性外部性衝擊，如地緣政治衝突、供應鏈斷鏈等，已能找到應對方式。

(2)五項指數中，只有全球供應鏈連續性指數下滑幅度較大，為44.1，較上一季下降了8%。調查發現主要原因為地緣政治緊張局勢，造成原貿易路線的供應鏈中斷，迫使企業採用較遠、較安全、成本較高的替代方案。

(3)全球商業財務信心指數本季基本上持平，小幅下降0.4%。企業對支持資產負債表的營運情況仍然持樂觀態度，與前季比較，先進經濟體中指數下降了2.3%，而在新興經濟體中提高了5.5%。

(4)全球商業投資信心指數為55.6，較前季減少5.4%。全球企業普遍認為，先進經濟體的央行機構將在年中左右開始放寬貨幣政策，比原先預期降息時間來得晚，使企業暫緩或延後投資策略執行。

(5)2024年第二季全球企業ESG指數60.0，較前一季些微下降了3%。整體而言，全球企業仍然持續地積極推動ESG的執行。

《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)為74.9，企業審慎樂觀應對充滿挑戰的全球市場環境

2024年第二季《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)的調查結果，台灣企業樂觀指數與上一季水準持平，微幅下降0.1%。在面臨通膨持續上升及高利率的環境下，影響消費和投資需求，1/5的企業報告計劃投資延遲或取消，再加上全球地緣政治不確定性和供應鏈中斷對出口動能構成挑戰，企業採取審慎樂觀態度。組成企業樂觀指數的6項參數與前季相比，只有銷售量較上一季增加6.9，以電力及燃氣、用水供應業最樂觀；化學製造業最不樂觀。

第二季《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)主要發現：

(1)各產業樂觀程度

2024年第二季，製造業的樂觀指數較前一季提高15%，但仍連續八個季度低於服務業。在製造業中，紡織業在新增訂單量、銷售價格預期方面，最為樂觀；食品及飲料業對新增訂單量、淨利潤、銷售價格表示不樂觀。

(2)各企業規模樂觀程度

與2024年第一季度相比，第二季度大型企業顯得保守，樂觀指數下降了30%，5項參數均下降，但整體樂觀度仍維持在50以上；中型企業的樂觀程度最高，較前一季成長34%；小型企業本季樂觀指數為83.9，較上一季微幅下降0.9%。

(3)產業別各項指標樂觀程度

與前季相比，六項參數除了銷售量增長的22%之外，其他五項參數樂觀度均下降，新增訂單量(-8%)、銷售價格(-3%)、淨利潤(-1%)、雇用員工人數(-14%)、備貨水準(-14%)都較第一季下滑。製造業在本季銷售量與新增訂單上，預期有顯著的增長。服務業方面，本季領先的指標則是預期銷售價格的上漲。

根據《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)，近期國際商業情勢發展，增加了台灣出口商的挑戰

針對調查結果，鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「台灣企業樂觀指數的微幅下降反映了企業對近期增長前景的不確定性，高通膨、高利率和全球需求不確定等因素可能會抑制市場需求和投資活動。全球經濟衰退和地緣政治不確定性增加，讓企業行事謹慎，五分之一的企業將計劃中的投資延遲或取消。此外，四月初發生25年來最強的地震可能會暫時擾亂商業運營，進一步抑制企業樂觀情緒。」

2024 年第二季各產業樂觀程度。圖／美商鄧白氏提供

總觀近期國際商業情勢發展，增加了台灣出口商的挑戰，像是紅海持續的緊張局勢，迫使全球貨運轉向南部非洲；受到出口管制制裁的禁運商品項目擴大，包含半導體製造設備、特定化學物質和藥品等。當然，外部環境和通膨上升等不可預測變數，以及資安風險、網路詐騙等事件頻傳，對企業看待市場持續復甦的樂觀立場會有重大影響，因此密切觀測國際商業情勢變化為迫切需要。

景氣逐漸回溫，營運審慎樂觀，持續關注市場發展，保持企業韌性

美商鄧白氏台灣分公司總經理高偉仁總結，景氣逐漸回溫，營運審慎樂觀，建議企業持續關注市場發展，保持企業韌性。鄧白氏透過數據連結企業日常營運，從財務風險、法遵合規、供應鏈管理，協助企業持續改善營運以達成永續發展，面向世界，無論是外銷指引或是內需觀察，眼觀四方，耳聽八方，鄧白氏提供深入的數據洞察，讓企業能做出更明智決策。更多鄧白氏資訊可查詢：https://www.dnb.com.tw/