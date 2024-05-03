東泥和太普高轉投資房市 業外收益助攻營收

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營建類股走強，高雄轉投資房市的上市櫃公司東南水泥（1110）、太普高（3284），表現也受到矚目，東南水泥100％子公司東泥建設，今年有燕巢的「東泥大賦」等3個完工建案，可供銷售入帳，未來還有3案加入業外營收貢獻，太普高除了持股17.25％的和逸建設，也自地合建分售「水見晴」，另有100％子公司上嘉行銷公司，代銷「嘉義高鐵科技城」三期等多個建案，都可望為2024年帶來營收挹注。

東泥發言人黃薪翰3日表示，東泥100％轉投資的子公司東泥建設，一直陸續有建案完銷，今年完工並且正在銷售中的建案，則是位於高雄燕巢的27戶透天建案「東泥大賦」，總銷約4.56億元。

他說，位於台南東山的41戶透天，總銷約4.51億元，預定今年6月底完工之後開賣，而較大的建案則是屏東市的140戶華廈住宅，總銷約11.80億元，預計今年第三季完工開賣。

至於分別位於屏東潮州20戶透天先行、潮州的144戶集合住宅、以及高雄仁武區的128戶集合住宅，則是預定明年開始陸續動工興建。而東泥擁有的16,129.60坪亞灣土地，則由東泥轉投資東南米樂國際負責開發，東泥持股51％。

另一家積極投入房市的企業則是太普高，而且是建設、代銷並進，太普高董事長呂金發表示，太普高持股100％的子公司上嘉行銷公司，今年將有4大建案的代銷收入。

他說，總銷65億元的「嘉義高鐵科技城」三期，依工程進度，今年1月開始請款、人帳，台南產業園區的「世界之心」，總銷60億元，也會在今年依銷售進度，認列營收。

下半年，還要承接九份子、以及佃西重劃區的2個建案代銷，2案總銷合計約70億元，這4大案將是太普高今年認列營收的代銷案。

至於太普高轉投資、持股17.25％的和逸建設，在台南九份子投資興建的「水晴川」，預計今年6月完工交屋，由於總銷約15億元的「水晴川」，在預售時已經完銷，太普高可望在7、8月，認列3到4億元的盈餘，成為今年轉投資建設公司的貢獻。

太普高未來要認列和逸建設的盈餘，要等到明年的「璞日」和「河睦」等2個建案，完工交屋之後。而太普高透過自己擁有的名下土地，與建商合建分售的高雄瑞隆段的「水見晴」，總銷4億多元，今年下半年將完工交屋，並由太普高根據50％的合建比例，認列盈餘。