無案可入帳 三地開發 Q1每股虧損0.11元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三地開發（1438）今年第一季因無案可入帳，營收掛零，每股虧損0.11元，最快要等到今年底，預售已經售出65％的「艾美館八期」完工交屋之後，才有明顯入帳營收，而三地開發的推案重心，除了銷售中的「艾美御之苑」、以及年底公開的台南平實營區地上權住宅建案，也將轉進商辦，與京城建設（2524）合作的台南仁德廠辦大案，可望在今年底取得建照之後，明年開始，分三期推出，為未來營收舖路。

三地開發3日公布今年第一季營收零元，比去年同期的2.72億元，年減100％，每股稅後虧損0.11元，去年第一季則是每股小賺0.23元，不過，三地開發去年全年則是每股虧損0.71元。

三地開發董事長鍾育霖3日表示，公司未來的土地開發，將採住宅與商辦並重的策略，最先推出的廠辦，將是與京城建設合作的台南仁德智慧科技園區，該案預估今年第四季可取得建照。

鍾育霖指出，仁德智慧科技園區基地面積達3.6萬坪，總銷上看400億元，預定分三期開發，並在明年初開始預售，該案持股比例，三地開發和京城建設各50％，未來，三地開發也將在商辦市場，有更多的著墨。

他說，由於沒有可供銷售入帳的建案，今年第一季，甚至到第三季，三地開發的本業營收，都將處弱勢，不過，預售已經售出65％、總銷約19億元的「艾美館八期」，可望在今年第四季完工交屋，並開始認列營收。

鍾育霖表示，「艾美館八期」在2023年即已封盤，因此，剩下的35％，將在完工之後續賣，屆時，再根據實際銷售情形，貢獻明年營收，今年營收的另一個建案則是位於「艾美館六期」後方的4戶透天，總銷約1.5億元，可望今年6月完工銷售。

可望貢獻明年營收的，還有高雄小港的MOMA二期，該案總銷約8.8億元，預售時，賣出95％，住宅已經全部售出，只剩4間店面，MOMA二期預定明年第三季完工交屋。

他說，三地開發目前新推的銷售建案，只有總銷45億元的「艾美御之苑」，該該案預定2028年完工，而向國產署標得的台南平實營區地上權住宅建案，則是預定年底公開推出。