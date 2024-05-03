金大攜手校友會辦母親節感恩音樂會 用經典名曲感念偉大母愛

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國立金門大學攜手該校校友會於昨(2)日晚間，邀請金門縣合唱團在校內楊肅斌演講廳盛大舉辦「2024年母親節愛的響宴-感恩音樂會」，以一首首動人心弦的歌聲，演唱包括《Ave verum corpus》、《遊子吟》、《橄欖樹》等經典名曲，向全體師生母親表達感恩之情，讓大家在溫馨的音樂氛圍中，提早歡度母親節。

金大就業輔導暨校友服務中心主任董燊表示，校友會不僅展現了對學校感恩與尊重，也為母親節這個特別的日子增添了更多溫馨與意義，並代表學校感謝金門縣合唱團與校友會的支持與協助，讓這場音樂會能夠如期舉辦，使更多人有機會通過音樂表達對母親的感激之情。他強調，這次的音樂會不僅是一場音樂盛宴，更是一個感恩的時刻，讓大家共同感受母親對我們的無私付出，並向她們致以最誠摯的謝意。

金大校友會理事長李光杏也對金門縣合唱團多年來在音樂藝術上的傑出成就，和對社會文化事業的貢獻表示肯定，並代表校友會表達對母校各項相關活動的持續支持，同時也承諾將繼續為母校的發展盡心盡力，呼籲校友們積極參與母校相關活動，共同為金大的發展與壯大貢獻力量。

據了解，昨晚帶來一連串精彩演出的金門縣合唱團，是由縣文化局長呂坤和與總幹事李素治帶隊，指揮是李永舜、徐元妤擔任鋼琴伴奏、節目主持則是退休校長許維民。

呂坤和指出，希望藉此機會感謝金門大學和金大校友會的支持與肯定，並表示金門縣合唱團將不負期望，會以更加積極的態度投入到音樂藝術的創作與演出中，為金門的文化發展做出更大的貢獻。

金門縣合唱團在本次母親節感恩音樂會中，演繹一系列動人心弦的歌曲，包括《Ave verum corpus》、《Ave Maria》、《遊子吟》、《一剪梅》、《夢陀鈴》、《獵人合唱》、《賞月舞》、《夢裡相思》、《你是我所有的回憶》、《愛的禮物》、《夢田》、《橄欖樹》、《阿里山之歌》等多首膾炙人口的歌與加碼安可曲，讓現場觀眾沉浸在美妙的音樂之中，共同感受母愛的偉大與溫暖。