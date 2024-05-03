日鐵收購美鋼時程展延 恐延至美大選後

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日本鋼鐵巨擘「日本製鐵」（Nippon Steel，簡稱日鐵）今天宣布，完成收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel，簡稱美鋼）的時間將從原本的2024年4月至9月，延到7月至12月之間。

日本經濟新聞、共同社報導，延期原因是日鐵與美鋼被美國司法部要求提供「反托拉斯法」（相當於日本的反壟斷法）審查所需相關文件與額外資訊等。

報導指出，如此一來完成收購的時間可能會落在11月的美國總統大選結束之後。

美鋼在美國時間2日也配合公布財報，宣布這項收購案進度。美鋼表示「正持續朝完成交易邁進，將獲得相關當局批准，預計2024年下半年完成交易」。

日鐵則發布評論稱「將全力協助相關當局審查，秉持堅定決心完成這次收購」，同時強調變更（完成收購時間）不是出於政治理由。

美鋼4月12日召開臨時股東大會，通過日鐵提出的收購，不過美國政府持續審查這項收購案是否涉及反壟斷和影響安全。

美國將在今年11月舉行總統大選，美國聯合鋼鐵工會（USW）之前已表態反對這項收購，而拜登也對這起收購表達反對之意。

此外，共和黨籍的美國前總統川普也曾經對這項收購案表態，稱「若是我的話會立刻拒絕」。

報導指出，有看法認為這項收購案的審查不排除會長期化。