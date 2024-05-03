台灣奈米節能玻璃技術走向世界舞台　森冠科技年營收上看３億元

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最新由台灣森冠科技以奈米科技打造的節能玻璃品牌，光境玻璃LAMO，近年來成功的在台灣市場普及化以及應用於各項領域，產品受到各建築領域以及公共工程驗證，得到各界肯定，「光境玻璃」的奈米陶瓷玻璃，因具有抗幅、隔熱能、高透光等特性，所以能在各建築體獲得節能效益，在建築節能系統中，發揮著不可替代的作用。

董事長陳正勝指出，根據實際測試結果，奈米陶瓷節能玻璃與一般玻璃實測之下，產生大約±8℃的溫差，若是安裝「光境玻璃」，在夏天，能夠讓室內冷氣更節省耗能，以最少的能源消耗，創造最舒適的生活空間環境，適用於各住宅、辦公大樓、生產工廠等各類場所。

陳正勝表示，目前建材普遍上漲，「光境玻璃」除了高節能效果，對比現行市場的豪宅常用的LOW-E玻璃，除了更低單價降低建築成本，又能達到更好的隔熱幅射效果，目前已逐漸被各大型建商所選擇，今年除了已陸續簽訂各項大型公共工程指定用玻璃，近期也於國內大型建設公司，洽商上看億元的大量供應訂單，穩漸的於國內市場拓展品牌市佔率。

今年初森冠更是接待印尼海外玻璃生產商，已成功與印尼簽定外銷契約書，開始進行海外市場銷售拓展，以台灣綠建材國家隊代表企業的角色，本次將輸出綠建材標準的奈米結能膜，結合印尼玻璃廠，未來預計共同開發新的渡膜生產線來量產光境LAMO節能玻璃，用奈米科技創造產品差異化為台灣EＳＧ打下海外市場。

本次海外投產計劃，也引起國發基金高度關注，也評估共同參與其投資，打造新南向亮點工程，東南亞市場本身多為熱帶型國家，空調電力耗能多為國家之痛點，森冠所產之光境玻璃LＡＭＯ，本身能在熱帶型國家大量使用，每年度需求量大，經印尼當地建商試用過，表示其隔熱節能效果優異，前來台灣森冠科技洽商合建廠房，於當地量產單片奈米鍍膜玻璃銷售。

本次預期投產於印尼市場，未來將創造台印第一條ESG生產線，年營收上看３億元，並且持續將開發東南亞各國市場，打造ＭＩＴ光境節能玻璃的第一品牌。

森冠為台灣奈米技術的前瞻性公司，在節能產品上還有多項亮點產品，該公司同時擁有多項材料及產品專利，上游關鍵材料專利5件、製程結構專利6件、產品設計專利12件，分別在台灣、中國、歐洲、美國、日本註冊。未來將持續朝建築材料領域、紡織纖維領域、農業資材領域發展，推出機能性建材、機能性纖維材料，以農用大棚膜資材整合台灣精緻農業技術，整廠輸出至熱帶區域東南亞各國。想了解更多，請在臉書搜尋粉絲專頁「森冠科技」，或者進入官網了解詳情：https://www.senguan.com.tw/brand.html。