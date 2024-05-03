美、陸系客戶需求旺 宏捷科4月營收再寫30月高 Q2淡季不淡

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AI手機換機需求湧現，高通、蘋果、聯發科（2454）等全球大廠紛紛釋出樂觀訊息，帶動砷化鎵代工大廠宏捷科（8086）業績增溫，4月營收4.47億元再度刷新30個月來新高、穩居單月歷史次高紀錄。公司預期，下半年手機復甦態勢明確，受惠客戶版圖轉移、美系大客戶財報及財測雙優，本季雖為傳統淡季，然營收預估將不亞於第一季。

相對Qorvo、Skyworks公布本季財報後，由於預估下季營運遭逆風而大幅下跌，全球最大智慧手機晶片商高通（Qualcomm）首季財報、本季財測雙雙報喜，預估下季超級循環（supercycle）即將到來，且先前與蘋果達成將為其2024年～2026年推出的智慧型手機供應5G通訊晶片協議，也延長至 2027年3月，帶動高通大漲改寫逾兩年新高，連帶台系砷化鎵供應鏈也沾光。

市場認為，隨高通供應iPhone晶片能見度提高，將有助PA族群接單動能增溫。宏捷科美系、陸系兩大市場雙優，4月營收再以4.47億元改寫2021年11月來新高，月增1.25％、年增276.01％；累計前四月營收17.33億元，較去年同期大幅成長276.33％。

展望第二季，受惠產業客戶版圖轉移、大客戶本季財報優於預期，宏捷科預估本季業績表現優於先前預期，可望不亞於第一季，維持月增、季增態勢，並看好下半年手機市場強勁需求。

高通、聯發科相繼在法說會中釋出下半年手機即將復甦的樂觀訊息，且3日蘋果的法說會也未如外界預期淪為「法會」，並強烈暗示AI iPhone將於下半年登場，蘋果及非蘋陣營全面投入，宣示AI手機世代已正式到來。

宏捷科指出，美系客戶在AI領域中跨足Wi-Fi、手機、車用等平台，並積極拓展大陸非蘋手機市場，在高階機種市占率可望逐步攀升，帶動業績吃補。

在客戶需求及產能利用方面，宏捷科近期才風光搶下高通12項新品大單，高通驍龍7系列射頻（Snapdragon 7 series RF）占七成、高通驍龍8射頻占八成。美系外資看好，在贏得高通驍龍更多份額後，其2024、2025年產能將有極大上升空間，公司則預估，第二季末月產能可望拉升至1.5萬片，年底則將提高至2萬片，並於2025年上半年擴至2.5萬片。

此外，大陸市場也有復甦態勢，帶動其在大陸客戶占比提升，宏捷科指出，大陸作為全球最大的手機市場，在經歷兩年的低迷後，目前正在加速復甦中，預期下半年投片將會更加積極。