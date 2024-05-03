卡麥隆：烏克蘭有權用英國援助武器 打擊俄境內目標

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英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）2日在烏克蘭首都基輔發表談話時說，如何使用英國提供的武器裝備由烏克蘭自己決定。報導指，卡麥隆言下之意是支持烏克蘭使用英國提供的武器裝備，攻擊俄羅斯領土目標。

據英國天空新聞網報導，卡麥隆稱，「俄羅斯向烏克蘭發動攻擊，烏克蘭絕對有權對俄羅斯進行反擊。」當被問及這是否包括俄羅斯境內的目標時，他說，「這是烏克蘭的決定，烏克蘭有這個權利。」

卡麥隆是在英國政府宣布將每年向烏克蘭提供至少30億英鎊的軍事援助後訪問該國的。他在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基，重申英國對烏克蘭的支持。

卡麥隆表示，英國捐贈的軍事裝備將包括精確導引炸彈、防空飛彈以及100個機動防空隊的裝備，以使烏克蘭能夠擊落俄羅斯無人機和飛彈。他還確認了一項3600萬英鎊的一攬子支持計劃，其中包括在最近烏克蘭基礎設施遭受襲擊後提供的2000萬英鎊的新緊急資金。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）回應了卡梅隆關於烏克蘭「有權」用英國援助的武器打擊俄羅斯領土的言論。沙卡洛娃說，「做好基輔政權將用英國武器襲擊英國領土的準備吧！就像當時西方馴養的蓋達組織一樣。」