華訊集團攜手大同精英集團 共創充電服務大未來

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有鑑於充電服務日益增長的市場，不少國內業者透過跨界整合方式，急欲在電動世代的開端佔得最佳位置及競爭優勢，一直從事主機版及電腦週邊商品與設備的電子生產大廠精英集團（股票代號2331)也因應綠能世紀的時代大趨勢，佈局充電產業相關優秀設備及商品，特於5月2日與綠能服務優質銷售企業華訊集團，在大同集團公司總部大樓，訂定產業深度策略聯盟大方向，亦於當日舉辦聯合說明會，以資公告此一重要合作里程碑。

精英集團總經理陳嘉生在說明會中提及，精英集團本著優良的IT生產技術，成立子公司精強科技股份有限公司，專責生產優質的電動車充電樁設備，今特與國內最堅強的綠能服務團隊華訊集團FAFAGO強強聯手，務求在國內充電樁的銷售締造第一名的佳績。

華訊集團董事局主席陳建寰指出，銷售最重要三元素：趨勢、產品、商模！以趨勢言，今年是三元九運中離火運的元年，是最適合能源產業的發揮與拓展；以產品言，精英集團的產品除了有國際認證的高度外，還有諸多專利的保障，實是難能可貴的好產品及合作夥伴；以商模言，華訊集團FAFAGO第一階段推進社區的充電樁多贏商模，更是劃時代的創舉；是故，在對的趨勢、強的產品、好的商模共同加持下，華訊集團與精英集團必能開啓充電綠能銷售市場璀璨的一頁。

華訊集團謝鉑鈞執行長亦有信心的說到，華訊集團希望在2025年底達成與國內6000棟集合式住宅簽署完成社區充電服務協定；並順利在第一階段在上述社區中達到佈建好18萬部充電樁的目標。

精英集團產品管理處莊博淵資深經理在精英充電樁產品講述環節時分析；精強科技專注於充電樁設計&製造，同時提供客製化服務。除了具備5年以上充電樁代工製造經驗，客戶涵蓋全球超跑品牌、基建製造商、大型運營商公司等，扎實的產品設計與開發經驗，將於2024年起陸續開花結果。除了中高階自主設計充電樁Venus，獲得素有設計界奧斯卡之德國IF獎殊榮外，第一款入門充電樁Mercury亦將於2024年7月量產。此外，精強科技全系列產品皆支援OCPP開放充電協定，符合全球主要運營商對充電樁的通訊標準要求。

同時，華訊集團將在今天5月3日起一連四天，在台中國際展覽館之台灣連鎖加盟創業大展中，展示出精英集團的優質充電樁，並也可為來參觀展出的佳賓詳細分享華訊集團特色性社區充電服務商模，歡迎對綠能大未來有關注及興趣的民眾們，能親至指教。