高雄青年國際大放異彩 手工果醬蟬聯金獎殊榮

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2024年在英國世界柑橘果醬大賽（The World's Original Marmalade Awards ＆ Festival）中，高雄青年「小甜心 手工果醬」創辦人劉彥雯運用旗美地區的木瓜、鳳梨、香蕉等優質水果成為製作Marmalade（柑橘醬）果醬系列的主要原料，產品「夕陽協奏曲」、「茉莉金柑」及「黎檬香蕉」成功贏得1金、1金1銀、1銅等多項獎次肯定，再度蟬聯金獎殊榮。

為讓世界看見台灣優質水果及加工品，「小甜心 手工果醬」創辦人劉彥雯自2016年起積極參與國際競賽，2022年以那瑪夏青梅開發的「梅釀金柑」獲日本「世界柑橘類果醬日本大賽」金獎與英國「柑橘果醬大賽」銅牌，去年再與新產品「紅玉金棗葡萄柚」獲得英國「柑橘果醬大賽」銀牌，今年再次於英國比賽中深受肯定。

劉彥雯表示，獲獎除需要累積長期研發經驗及創意發想外，更得力於高雄市旗美地區出產的木瓜、鳳梨、香蕉等優質農產品的獨特風味與口感，為果醬品質提供了堅實基礎，加上農業部農村發展及水土保持署和高雄市政府農業局長期的輔導陪伴，讓品牌發展脈絡更加清晰、有條理，且在輔導過程中認識了一群志同道合的夥伴和農友，讓自己研發過程不孤單，才能成就今日的佳績。

劉彥雯也入選農業部農村發展及水土保持署青年回鄉行動獎勵計畫，結合市府農業局一日農夫活動，推出採水果、製作果醬等農村體驗行程，持續與在地青年合作，為農村帶入更多活力。

此次大賽評審對「小甜心 手工果醬」讚譽有加，特別是以木瓜、鳳梨、黃檸檬融合的果醬「夕陽協奏曲」，透過混搭食材讓味覺和香氣的表現十分和諧、餘韻悠長，且風味濃郁，口感層次豐富，視覺上也得到絕佳感受，此品項得到滿分30分的佳績。

另外由新鮮茉莉花，那瑪夏黃梅及金柑製作而成的「茉莉金柑」果醬，整體風味平衡，品嚐的同時，口腔充滿茉莉香氣，口感豐富，故在「添加有趣食材」及「添加酒類」類別分別獲得金、銀獎。而運用香蕉、黎檬、香草製成的「黎檬香蕉」果醬，顛覆嗅覺感受，口感協調，挑戰柑橘果醬的既定形象，也獲得銅獎的肯定。

高雄市政府農業局張清榮局長表示，這次獲獎不僅代表高雄水果的優秀品質，也凸顯了高雄小農自創品牌在國際舞台上的競爭力，今年農業局持續推動「高雄市區域資源整合根留農村計畫」，除了媒合「小甜心 手工果醬」與「杉林社區」合作研發2款果乾及1款果醬外，也促成「蜂巢氏」與「尖山社區」、「中外餅鋪」與「崙港社區」、「雅植公司」與「古亭社區」等合作，藉由企業與社區的連結，為高雄農產加工品再創佳績，農業局也將持續透過政策鼓勵青年、企業走入農村，帶入無限創意與合作模式，期待能激盪出更多火花，讓世界看見高雄，看見台灣。