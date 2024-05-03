歡慶第16任正副總統就職！八八坑道推就職紀念酒開放7-11門市預購！

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世華企業旗下的高粱酒品牌「八八坑道」從民國88年8月8日上市，迄今已成為在台灣與大陸兩岸市場都相當知名的高粱酒品牌。今年適逢上市25年，剛好又是象徵吉祥昌「隆」的龍年，很榮幸獲得總統府官方授權，特別推出「八八坑道中華民國第16任正副總統就職紀念酒」。

灌裝在特殊設計象徵「第16任」的數字「16」造型瓷瓶裡，由於瓷瓶造型特殊，製作過程非常耗時費工。加上「八八坑道」的「八八」與「發發」諧音，更具有逢「八」就「發」、興旺昌「龍」的好兆頭。無論送禮宴客或是自用收藏都很適合，祝願中華民國第16任總統副總統政躬康泰，國運昌「龍」。

嚴選高粱、小麥，遵循古法純留傳統製酒工藝，採用100%純糧固態釀造，經低溫長期發酵，萃取絕佳的釀造酒質。堅持只擷取蒸餾過程中的精華原酒經長年甕藏，讓歲月自然陳釀，再從中特別挑選陳年至少5年、不同酒齡、年份、特色的陳高，調配出香醇豐厚、雄渾甘冽的獨特口感。

為方便消費者購買，即日起至今年6月4日止，可以在全省統一超商門市預購，越早預購的消費者，可越早在統一超商門市取貨。其他各大菸酒專門店等通路也有銷售，詳情請洽世華企業詢問。也歡迎民眾撥打服務專線0800-089-850洽詢購買，或者點進「八八坑道 窖藏好酒」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tunnel8888?locale=zh_TW），了解更多產品資訊。

警語：飲酒過量，有害（礙）健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。