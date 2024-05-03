《TEA TOP第一味》智能吧檯一鍵出餐 創新模式積極搶市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年缺工問題日益加劇，餐飲業尤其吃緊，今天首日於台中烏日展覽館開展的「台灣連鎖加盟創業展」中，更有許多家業者以智能吧檯、智能機台、送餐機器人為展店特色展出，以因應未來精緻化人力店面的趨勢，而中台灣起家、分店遍及全台的《TEA TOP第一味》也共襄盛舉一同展出，並特別展出「智能吧檯」，強調能省下一年高達80萬人力成本，歡迎有興趣的民眾至攤位號碼1405深入了解《TEA TOP第一味》及其新品牌《序序茶TOPUP紅茶莊園》。

《TEA TOP第一味》以高山青專專賣店從中部起家、創立19年商業模式成熟穩健，更擁有自營百年茶工廠，自產自銷品質有保證，目前全台店家數已達170家分店，此次參展推出導入「智能吧檯」，以解決業界的缺工困境。不僅提供了多樣的飲品選擇，同時節省了人力成本，為台灣餐飲業注入新的活力，此外，TEA TOP第一味現場更祭出超優惠加盟方案，希望帶動品牌加盟，董事長楊國珍表示，今年目標再拓展50家門市，讓更多消費者也能一嚐「TEA TOP第一味」的獨特風味。

TEA TOP第一味由中部起家，擁有自營百年茶工廠，加盟現場熱絡。圖／業者提供

「智能吧檯」一鍵下去 8~15秒完成茶飲 一年省下80萬人力成本

楊董事長說明，智能吧檯的外觀類似一台冰箱，內置有各種茶湯和果糖比例設定，透過觸控螢幕操作，除了固態配料例如珍珠或其他需要人工操作的配料外，透過精確參數設定，掌握每一環節的標準化，約8~15秒即可完成一杯茶飲。

智能吧檯是以全自動現調飲品機，只需自行置杯、加入冰塊後，設定甜度即可自行調製茶飲，無須人工背配方比例，省去人工量杯、搖茶的時間，人力培訓時間由兩周縮短為兩天，並且具備自動清潔管理的功能。

楊董事長指出，傳統的點餐到製作通常需要2～3分鐘，如1,500杯的飲品需要5-6人的合作，使用智能吧檯只需2～3人；以每位員工月薪34,000元計算，一年可省下80萬元以上的人力成本，其優點包括出茶品質穩定、出餐速度快、縮短客人等待時間，同時提高品茶體驗。

目前集團旗下品牌【序序茶TOPUP紅茶莊園】勤美店，已成功導入使用中，未來《TEA TOP第一味》新開店也將陸續跟進，未來智能吧檯勢必將為手搖飲業帶來全新的解決方案，並改變整個產業的格局。

《TEA TOP第一味》加盟資訊

《TEA TOP第一味》加盟金原價198萬，展場優惠價188萬、現省10萬，加碼再送價值10萬五項好康禮：蒸汽機、茶葉物料金、貸款補助物料金、開幕期間珍奶模型擺放14天、平台行銷廣告費，另門市開在指定地區再送5萬物料金。

【序序茶TOPUP紅茶莊園】加盟方案火熱招募中！原價320萬，展場優惠價300萬，現省20萬，包含智慧吧檯、裝潢、水電設備和教育訓練，另加10萬茶葉物料金，首家加盟店更可獲10萬物料金補助。僅限三名加盟，機會難得，把握機會！