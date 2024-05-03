《國際金融》投資銀行部門吸金 法國農業信貸Q1賺大錢

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國農業信貸銀行(Credit Agricole)在週五公佈財報，由於企業和投資銀行業務銷售表現優於競爭對手，第一季淨利年增55%，高於預期。

第一季淨利升到19億歐元(約20.4億美元)，表現遠高於該行編製的19位分析師平均預期的14.8億歐元。銷售增長11%，達到68.1億歐元，超過分析師預期的64.7億歐元。風險成本(為不良貸款撥備的準備資金)是4億歐元，較預期少了1.05億歐元。

歐洲各銀行的表現在第一季基本上都是優於預期，主要是升息在支撐了獲利，推動股價升到多年高價。

儘管整體營收上升，該法國第二大銀行說，在法國當地的銷售僅成長1.8%，而且淨利差(貸款利息與存款利息之間的差額)維持穩定。

與同行相比，農業信貸從利率上升中獲得的好處沒有那麼多，因為該行被要求為存款支付更高的利息，同時受到高度監管的抵押貸款市場，擠壓了利潤率。

農業信貸表示，預計將提前一年實現2025年的財務目標，包括基礎淨利超過60億歐元，有形股本回報率(ROTE)超過12%。

該行還表示，受現金管理和企業槓桿融資的推動，企業和投資銀行部門(佔該行總營收的4分之1)的營收年增4%。

固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)部門的交易收入減少3%，一致於華爾街銀行表現，但優於法國競爭對手法國巴黎銀行(BNP Paribas)的減少20%。

隨著動盪的市場變得平靜，各銀行的FICC交易較2023年疲軟。

法國農業信貸還控制著歐洲最大的基金管理公司Amundi(東方匯理銀行)，擁有資產服務業務，並正在擴張進入財富管理領域。