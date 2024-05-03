經濟升溫、Fed偏鴿 台股中長期續看好

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聯準會（Fed）主席鮑爾於5月FOMC會後記者會表明偏鴿談話，使市場氛圍轉趨樂觀，市場消化Fed不再升息的指引；台股第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼的第一季成績，由於基本面強勁，加上經濟面回溫，中長期資本市場表現無須看淡。

日盛投信台股投資研究團隊表示，後續降息時間點依舊取決於經濟與通膨數據，惟整合本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，這在相當程度上暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，目前市場預期年底前仍將有一碼（0.25％）降息空間，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。

日盛投信台股投資研究團隊指出，台灣第一季GDP年增達6.51％，遠優於2月主計處預估的 5.92％，細項中民間消費依然維持強勁復甦、年增4.14％，商品服務輸出在AI帶動下拉貨動能更顯擴張，年增達10.21％，進口也因為去庫存接近尾端，設備和備料的購置已逐漸落底，年增為2.16％結束6季的衰退。此外，台灣4月PMI為49.4，創2023年2月以來最高，新訂單和生產回歸擴張，經濟面可望提供股市有效支撐力。

日盛投信台股投資研究團隊分析，預計通膨在今年全年都將維持較預期偏高水準，可支配所得無法大幅成長的前提下，僅AI伺服器採購較佳，消費型電子將須待2025年較有機會，基本面預期仍是底部已過且今年持續緩步回溫，2025年進入復甦循環的論調。產業焦點仍以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為觀察核心。