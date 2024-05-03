多頭未滅 土洋齊心大買174億元！電子股買氣要看「他」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三大法人買超174.18億元 外資大買168億元

聯準會主席鮑爾否認升息以及蘋果營收獲利優於預期，利好消息帶動台股今（3）日早盤開高，台積電、鴻海、大立光等台廠蘋鏈同步走高，大盤指數一度大漲300點，不過盤中遭遇獲利了結賣壓，電子類股走低，營建股、被動元件等躍升盤面主力，可惜尾盤追價力道不足，終場加權指數上漲107.88點、以20,330.32點作收，成交量4,049.84億元。

三大法人今日合計買超174.18億元，其中，外資買超168.62億元、投信買超19.61億元、自營商（自行買賣+避險部分）買超14.05 億元。

法人分析，台股大盤明顯轉趨震盪，市場對維持指數高檔的續航力持觀望態度，電子股資金流向低基期類股，如被動元件等族群，傳產股仍相對強勢，後續仍有表態機會。此外，接下來第一季財報密集公布，多數企業成績單亮眼，分析師研判，在基本面強勁的狀況下，大盤在回測月線整理後，仍有回升至前波高點以上的行情。

（數位編輯）

漲百點週線連2紅 電子重回主流

在電子類股回神、營建類股續旺下，台股今天早盤勁揚逾290點，突破月線衝上20521點，盤中重電族群回檔、航運及櫃買指數翻黑，大盤漲勢收斂，終場收20330.32點，上漲107.88點，漲幅0.53%，成交值新台幣4049.84億元；台股週線上漲209.81點，週線連2紅。

電子類股指數今天上漲0.81%，成交比重超過56%。金融類股指數小漲0.27%，傳產族群的營建類股指數上揚2.68%，航運類股下跌0.26%。代表中小型股的櫃買指數收黑0.08%。

晶圓代工廠台積電 (2330) 受到蘋果財報優於預期激勵，今天盤中衝788元、上漲超過2%，終場以780元作收、漲幅1.04%。鴻海 (2317) 漲1.3%，收在156元。大立光 (3008) 上揚2.07%，收2215元。聯發科 (2454) 勁揚4%，收1040元。

航空股長榮航 (2618) 預期高票價將持續、看好後市，今天終場上漲1.89%，收37.7元，成交量超過27萬張。

人工智慧（AI）概念股多數收黑，廣達 (2382) 、緯創 (3231) 開高走低翻黑，終場下跌1.72%、3.06%，收在256.5元、111元。位階較低的台達電 (2308) 上漲5.82%，收327.5元。

營建類股續強，皇翔 (2545) 、大將 (1453) 、皇昌 (2543) 、遠雄 (5522) 、根基 (2546) 、基泰 (2538) 均收漲停。

重電族群回檔休息，亞力 (1514) 收跌停135元，士電 (1503) 、中興電 (1513) 終場跌幅超過1%，華城 (1519) 收漲2%。

富邦投顧分析，美國AI股止穩反彈，加上蘋果盤後大漲加持，科技股表現回升，有助多方信心回穩。

（中央社）

土洋齊心 外資回補168億元 投信連敲15日

美Fed唱「鴿」，蘋果財報未如預期糟，並在盤後宣布高達1100億美元的庫藏股計畫，為史上最狂規模，激勵台股今日一度飆近300點衝上20521點，電子權值股接棒不順，收斂漲點直至終場。今日外資(不含外資自營商)買超168.6295億元，投信買超19.6117億元，自營商賣超14.053億元，三大法人買超174.18億元。

外資在昨日轉賣超180億元後，今日立刻回補168.62億元，5月來2個交易日賣超金額大幅縮至12.38億元，今年累計賣超降至135.32億元；本土法人仍持續力挺台股，至目前為止已連買15日。

台股今日收漲107點、報20330點、成交量微增至4049億元；權值股普遍開高走低，台積電(2330)收漲0.51%、聯發科(2454)收漲4%、鴻海(2317)收漲1.29%。

403花蓮強震，震出災後重建及大都更時代題材，營建股基泰(2538)、大將(1453)、皇昌(2543)、皇翔(2545)、根基(2546)、遠雄(5522)狂奔漲停，今日類股漲幅2.6%拿下冠軍寶座。

蘋果祭出1100億美元庫藏股最狂計畫，台蘋概股遍地開花，大立光(3008)走揚2%、台達電(2308)漲近6%、華新科(2492)、國巨(2327)、玉晶光(3406)漲幅4~5%。

科技股近期走弱，台股盤勢以類股輪動撐盤，代替回測季線的整理，台股接下來第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，多頭氣焰未熄滅，由於基本面強勁，分析師研判回測月線整理後，仍有回升至前波高點以上行情。

分析師也認為，近期低點支撐為4月19日低點19291點，輝達執行長黃仁勳6月2日在台演講，藉由分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命發展，有望帶動電子股買氣。

（時報資訊 邱致馨）