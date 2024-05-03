同獻乘載200年的珍罕巨作「格蘭利威」磅礴進駐奇美博物館盛邀全台共襄盛舉

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以「創新自我」為核心精神的格蘭利威（The Glenlivet）單一麥芽威士忌，不斷貫徹品牌DNA，除以實際行動引領全球品飲潮流，更在台灣市場不斷開拓嶄新的品飲場域，顛覆全台消費者對品飲沉浸體驗的想像。5月起，格蘭利威更與眾所矚目的年度藝術盛事【從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展】一同於奇美博物館，同慶200周年傳奇里程碑，將最珍稀的作品獻給台灣這片土地。

【從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展】，是英國國家藝廊成立200年來，首度以完整大展之姿震撼登台，透過50位大師珍稀真跡大作，帶領台灣民眾走上世界級的藝術層峰高度。而同樣起源於1824年的格蘭利威將與英國國家藝廊，透過各自視角的詮釋，帶領來到奇美博物館現場的觀賞者，體會200年史詩重量下的蛻變與不變。續史詩展覽的震撼後，接續由格蘭利威打造的期間限定「跨時空五感品酩」體驗，為全台消費者展現200年歷史的不同面貌。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，相較於史詩名畫乘載歷史重量，格蘭利威更專注將視角投向品牌從1824年源起便不斷堅持的創新與蛻變，並且持續以行動展現懷抱熱愛台灣的心意，從酒廠引進多款珍稀限量的史詩級大作，不斷刺激味蕾感官嶄新體驗，開拓台灣品飲者的視野，同時更結合一系列沈浸品飲活動，傳遞出品牌對台灣無可取代的深厚情意。格蘭利威力求讓消費者了解，200年不僅是對輝煌的過去感到驕傲，更是投向未來全新紀元的期盼與想像。

自5/2(四)-5/5(日)，格蘭利威特別在奇美博物館打造了一座「200周年時光機」，邀請消費者用一趟跨時空沉浸體驗，以無限鏡射的畫面，突破視覺的沉浸體驗，回到格蘭利威1824年傳奇起點，從斯佩賽高原至The Glenlivet 酒窖，靜懿的時光在無限擴展的鏡像世界，如同水分子投滴到威士忌的無涯世界，隨著時光的流淌，風味的衝擊，集結成自2018年起年年熱銷一空的「格蘭利威獨獻台灣系列」，登上世界最暢銷威士忌巔峰，開啟「創 新自我」的下一個200年。

在格蘭利威「200周年時光機」接收視覺感官上的震撼之後，接續而來則是五感體驗的味蕾重頭戲，除了一一品鑑格蘭利威200周年紀念限定酒款外，更能獨家親口鑑賞榮獲「亞洲最佳50大酒吧」「Barhome」以格蘭利威12年首席三桶為基底，連結英國國家藝廊珍藏展跨時代作品賦予其創作靈感，獨家打造而生的概念式創新調酒。格蘭利威希望帶領全台藝術與品飲愛好者，藉由風味的奧妙，感受藝術的奧秘。

除了不斷打造創新沉浸品酩體驗，持續驚豔全台品飲者的感官外，格蘭利威更是為了200周年里程碑下足功夫，幾近以一月一酒款的節奏，無間斷鉅獻一系列200周年紀念限定酒款，橫跨致敬創辦人傳奇之「格蘭利威12年200周年限定版」、獨獻台灣新作「格蘭利威15年雪莉桶原酒2024年限量臻藏版」，展現出格蘭利威不僅在品飲體驗上力求突破，在造酒工藝上的本質仍然保有創新野心，企圖透過風味上的顛覆與開創，引領全球品飲者開啟下一個世紀的品飲旅程。

5/2(四)-5/5(日)凡加入保樂力加酩加沙龍LINE官方帳號，並奇美博物館現場拍照打卡，就有機會獲得「亞洲最佳50大酒吧」「Barhome」以格蘭利威12年首席三桶為靈感創新調酒。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)