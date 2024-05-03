腸病毒升溫單週近1.4萬人感染 南投醫院推1招防中鏢

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疾病管制署統計上周近1.4萬人確診腸病毒，台灣腸病毒疫情拉警報，由於5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，衛福部南投醫院建議民眾「用肥皂勤洗手」，保持良好個人衛生習慣，定期清潔消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具，並落實環境消毒，降低感染機會。

南投醫院小兒感染科醫師丁佩如指出，腸病毒是一群病毒的總稱，當中小兒麻痺病毒、腸病毒71型、D68型克沙奇病毒及伊科病毒皆可能導致重症。台灣地處亞熱帶，春夏溼熱環境有利於腸病毒的生存與傳播，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，亦可經由接觸病人分泌物或皮膚水泡的液體受到感染，每年4月至9月為腸病毒流行期。

丁佩如說，腸病毒發病前幾天即具傳染力，發病後一周內傳染力最強，大部分民眾是無症狀感染或只有發燒等類似感冒症狀，但5歲以下嬰幼兒免疫系統不如成人完備，抵抗力較弱，若遭感染病程發展迅速，稍不慎易變成重症，危險程度很高。

上周全台近1.4萬人確診腸病毒，南投醫院近日特地為合作診所醫療群夥伴安排腸病毒重症臨床處置課程，提醒醫師若發現患童嗜睡、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快、意識改變、肢體無力等病徵時，應盡速轉診到大醫院，掌握黃金治療期。

感染腸病毒患者可能因嘴破、發燒、喉嚨痛食不下嚥，醫師建議避免刺激性食物，多攝取軟質食物，如西瓜、蓮霧、哈密瓜、絲瓜等含水量高的蔬果，優格、布丁、冰淇淋等點心也能舒緩不適，食用高蛋白質的雞湯、魚粥、豆漿、豆花、蒸蛋等，以少量多餐的方式，補充營養加速復原。

南投醫院提醒腸病毒無法用酒精殺死，建議民眾應用肥皂勤洗手，保持良好個人衛生習慣，定期清潔消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具，落實環境消毒，降低感染機會。萬一家中嬰幼兒感染腸病毒，應在家休息避免外出，降低交叉感染的機會。