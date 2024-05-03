寰宇與FORCS合作　推動金融業無紙化革命

雖然疫情後加快遠距辦公、完全數位化的工作形式，同時間為呼應全球節能減碳、響應低碳生活、無紙化浪潮也已成為全球共同議題，但仍有許多企業仍以傳統紙本進行作業流程。韓國頂尖軟體開發公司FORCS於2000年意識到無紙化這個議題，透過專業技術開發，克服作業過程中對紙質需要，解決人們落實無紙化過程中的各種問題。為企業節省成本，提高效率，並對保護環境有所貢獻，台灣寰宇數位Global Digital也預見無紙化發展的無限潛能，身為台灣唯一總代理，致力協助各家企業實現導入無紙化。

日前韓國原廠FORCS甫與台灣總代理寰宇數位與位在台北的W hotel舉辦「最強eForm開發核心打破金融業紙本困境」說明會，受訪時，來自韓國原廠的業務總監Kent Yon表示：「韓國FORCS無紙化櫃檯服務已被韓國70％以上的大型銀行採用，此外，在韓國也被應用於製造、服務、醫療保健和公共部門等各個領域。」過去無紙化最為人抗拒的原因之一就是，從紙本過度到數位表單，需要耗費大量的人力開發，且e化表單無法完全複製紙本表單，從而增加操作人員重新熟悉表單內容，或歸檔人員的整理困擾；然而現在通過強大無紙化核心開發系統，就能實現無縫轉換，在極短時間內完成XML電子表單的建立，並在所有平台和設備上使用，真正實踐企業效率提升和實踐永續辦公的可能。

寰宇數位總經理陳冠冕指出：「我們已與四家客戶攜手合作，並已可預見到實質開發成果。尤其在疫情期間，許多企業都察覺到『無紙化』的必要性，因此他們熱情參與。今年，寰宇期望能提供更全方位、更深度服務，讓企業在相同工作時間裡獲得更大效益。」他強調「表單會是我們的核心工具」，透過將紙本表單數位化，不僅可以節省紙質，還能跨word、excel、pdf等格式使用，擁有高相容性並提升多元開發可能。

在企業數位化導入過程中，新技術是否能完美銜接企業自身的軟硬體相當重要，從企業角度出發，積極提供最能為客戶快速應用的軟體開發，是寰宇數位努力的目標。OZ-eForm數位表單與其他表單的主要差異在於其易於開發且功能強大，適合各種行動裝置和平板的表單操作特色，並支援語音輸入及在欄位內手寫辨識。數位表單是系統最重要的核心，使用OZ-eForm可以降低開發時間，且排版與紙本相同，可以縮短操作者的學習時間。數位化金融的未來方向是結合數位櫃台服務區，OZ-eForm的高相容性能夠不影響企業原先的使用模式，所以可以無縫接軌，降低導入的困難度，也是目前業界最強大的數位表單轉型方案。

寰宇數位與韓國FORCS合作推動無紙化服務，實現綠色能源並提升效率，OZ-eForm除了提供多種解決方案外，更可迅速建立並在各平台使用電子表單，並具良好擴充性與防篡改機制。這種創新且可持續的工作方式展現出科技推動環保和提升效率的潛力，證明數位轉型的必要性，寰宇數位與FORCS將持續引領業界邁向更環保、更智慧的經營模式，隨著數位化的深入，未來可期待更節能、高效且環保的商業環境。