習近平訪法前夕 馬克宏批中國不尊重貿易規則

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中國國家主席習近平將於6、7日到訪法國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2日出刊的「經濟學人」專訪中稱，在面對歐洲市場對中國開放程度的議題，需要非常務實，且要從歐洲的戰略利益出發看待，但不能過於受制於教條主義與各種分歧的利益。

馬克宏表示，經濟是他與習近平對話的重要目標之一。他認為歐洲對中國的看法有時有誤。 「一直到最近，中國還被（歐洲）視為一個重要的出口市場……我們獲得的利益不大，但我們仍將中國視為歐洲汽車工業、特別是德國汽車工業的良好出口市場，不僅在德國，而且在整個歐洲創造了大量就業機會。

馬克宏稱，如今中國的汽車產能過剩，並且大規模對外出口，尤其是對歐洲。儘管部分歐洲製造商可以在中國接受補貼，可以在中國生產、銷售，並將過剩產能出口到中國市場，但此舉對歐洲人民並無好處可言。

馬克宏也指，過去30年來，各方極力讓中國重回國際規範，並把中國帶進世界貿易組織體系中，但中方並未尊重國際貿易規則，爭端解決機制也未奏效，導致歐洲無法取得足夠的保護。

值得注意的是，馬克宏雖然表示歐洲需在貿易方面尊重中國，但也強調需「捍衛歐洲利益、以互惠互利並促進國家安全的方式」，並捍衛歐盟委員會在電動車、太陽能和風力發電方面對中方啟動的調查。

馬克宏亦提到歐洲需關注國家安全問題。他說，「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那我們歐洲人也必須能夠這樣做，並表明有些行業事關歐洲國家安全。」

馬克宏認為，「確保中國在國際秩序的穩定中擁有發言權」符合歐洲利益。當前世界面臨「一個破壞國際秩序的俄羅斯、一個擁有核武器的伊朗、一個陷入混亂的中東」，這些都不符合中國的利益；因此，歐洲需要與中國合作，建立和平，「我希望中國支持奧林匹克休戰（決議）並致力於打擊核武擴散，以加強針對某些大國的框架」。

此次為習近平睽違5年首次訪問歐洲，除了法國之外，也預計前往塞爾維亞和匈牙利。