港股強彈冠全球 統一恒生科期ETN月漲逾一成

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在美股表現暫歇之際，港股出現久違的技術性牛市，4月以來代表科技與創新的恒生科技指數漲幅達9％；統一證券金融商品部表示，在資金面以及政策面雙重加持下，港股觸底回升，估值相對低的科技版塊率先表態，投資人若有興趣參與，可留意追蹤恒生科技指數走勢的統一恒生科期ETN（020033）。

截至5月2日，統一恒生科期ETN月漲幅達10.96％，漲幅最大成分股為提供資訊科技服務的人工智慧龍頭商湯-W（00020.HK）逾130％；而嗶哩嗶哩（09626.HK）去年毛利率改善加上廣告貢獻，獲外資看升股價，近一個月也有超過20％的漲幅，為指數中第二名。

中國官方近期推出一系列的利多政策，包括鼓勵龍頭企業赴港上市、擴大滬深港通下合資格ETF範圍、允許人民幣股票交易櫃台納入港股通、將房地產投資信託基金納入滬深港通等，都激勵了港股表現，外資陸續進場，使得重點布局的科技版塊表現更為突出，另依據恒生指數公司統計，全球集中市場追蹤恒生科技指數及將相關商品的規模今年以來成長約5％至159.7億美元。

統一恒生科期ETN連結指數為恒生科指期貨指數，是市場上少數追蹤恒生科技指數走勢的指數產品。統一證也提醒投資人，商品僅是參與市場的工具，不代表對後市的判斷，入場前仍須謹慎判斷。