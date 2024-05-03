前往主要內容
工商時報LOGO

港股強彈冠全球 統一恒生科期ETN月漲逾一成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在美股表現暫歇之際，港股出現久違的技術性牛市，4月以來代表科技與創新的恒生科技指數漲幅達9％；統一證券金融商品部表示，在資金面以及政策面雙重加持下，港股觸底回升，估值相對低的科技版塊率先表態，投資人若有興趣參與，可留意追蹤恒生科技指數走勢的統一恒生科期ETN（020033）。

截至5月2日，統一恒生科期ETN月漲幅達10.96％，漲幅最大成分股為提供資訊科技服務的人工智慧龍頭商湯-W（00020.HK）逾130％；而嗶哩嗶哩（09626.HK）去年毛利率改善加上廣告貢獻，獲外資看升股價，近一個月也有超過20％的漲幅，為指數中第二名。

中國官方近期推出一系列的利多政策，包括鼓勵龍頭企業赴港上市、擴大滬深港通下合資格ETF範圍、允許人民幣股票交易櫃台納入港股通、將房地產投資信託基金納入滬深港通等，都激勵了港股表現，外資陸續進場，使得重點布局的科技版塊表現更為突出，另依據恒生指數公司統計，全球集中市場追蹤恒生科技指數及將相關商品的規模今年以來成長約5％至159.7億美元。

統一恒生科期ETN連結指數為恒生科指期貨指數，是市場上少數追蹤恒生科技指數走勢的指數產品。統一證也提醒投資人，商品僅是參與市場的工具，不代表對後市的判斷，入場前仍須謹慎判斷。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024金控股利一次看 這幾家殖利率破4％

  2. 都更添誘因 內政部將放寬容積認定

  3. 美利達股價跳水 自行車族群受累

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。