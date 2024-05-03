「幸福水屋」ESG永續創業 台中加盟展首亮相

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2024年台灣連鎖加盟創業大展-台中展，5月3日於台中國際展覽館盛大舉辦，展場內各加盟品牌林立，而具有環保永續概念的《幸福水屋》不僅吸引了眾多創業者的關注，更以其卓越的環境、社會和治理（ESG）表現，設立了創業永續發展的新標準。

面對全球日益嚴峻的環保挑戰和社會責任需求，幸福水屋透過推廣無人自助式加水站，有效地減少了一次性塑膠瓶的使用，並減輕了對環境的負擔。這些自助式加水站使用進口的UV紫外線殺菌系統，確保每一滴水都是純淨安全，同時也響應了環保和資源再利用的全球趨勢。

在社會責任方面，幸福水屋致力於提供安全、健康的飲用水，保障社區居民的健康福祉。此外，公司積極參與地方社區活動，提升公共衛生認識，並透過創業加盟計劃創造就業機會，促進經濟發展。

幸福水屋嚴格遵守業界標準和法規要求，是台灣唯一主動向食品藥物管理署、環境保護署及衛生福利部申請食品安全認證的水站品牌。此外，公司透明的營運模式和創業支援系統，提供加盟商完整的商業知識和操作訓練，保證品質與服務的一致性。

幸福水屋表示：我們不僅提供一個商業機會，更是在推動一種負責任和永續的生活方式。通過我們的加盟系統，創業者可以擁有一份不僅經濟效益豐厚，同時也對社會和環境有正面影響的事業。

本次台中展優惠加盟方案現省30萬，讓民眾可以輕鬆創業，經營永續事業，符合國際淨零趨勢，《幸福水屋》也證明了即便在全球疫情的考驗下，永續經營不僅可能，且極具前景，更可以推動更多創新和負責任的商業實踐。