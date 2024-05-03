《國際經濟》比聯準會早降息？歐元區麻煩大了

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Tressis Gestion首席經濟學家 Daniel Lacalle提出警告，稱歐洲央行和美國聯準會的降息步伐不同調，可能給歐元區帶來大麻煩。

除非出現任何重大意外，歐洲央行即將在6月降息似乎已成定局，而近期的通膨數據也支持歐央在近期內調降借貸成本。

聯準會周三宣布維持基準利率不變，雖然該美國央行表明下一次行動仍可能是降息，但也警告在讓通膨率回落至2%目標方面「缺乏更多進展」。

聯準會主席鮑爾在會後表明「下一步行動不太可能是升息」，但他也坦言「可能需要比預期更長的時間才能對通膨進展更有信心，我們準備在適當的時間內維持當前利率不變」。

這意味著歐洲央行有極大機率會比聯準會早調降利率。

Tressis Gestion首席經濟學家Lacalle周四在接受CNBC訪問時表示，降息的問題在於該央行將強勢歐元視為理所當然。如果歐央先於聯準會啟動降息，這基本上就是向全世界發出一個信號：歐元應該轉弱。但如果歐元走弱，歐元區的進口成本將攀升，使該區域更難實現增長。

Lacalle並表示，如果歐央在6月降息，這不會讓德國、法國或西班牙企業去取得更多信貸，因為小幅度的降息並不會驅動信貸需求。信貸需求之所以升高，是因為有經濟和投資方面的機會，而這些機會卻因為歐元區的監管壓力與錯誤的能源政策而受到抑制。