台塑推動惜食及續食食物銀行共享園區 支援 403地震備災物資

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台塑企業暨王長庚公益信託2019年起陸續贊助「臻佶祥社會服務協會」設立「惜食中途島」及4個「食物銀行共享園區」，2023年更贊助「台灣食物銀行聯合會」全台11縣市的15間會員食物銀行共600萬元，補助倉儲及運輸等設備，強化現有服務量能。

台塑企業表示，今年食物銀行共享園區將關懷觸角擴及到南花蓮，設立「瑞穗站」；而剛啟用的「瑞穗站」與先前的「花蓮站」都在4／3 地震中發揮了備災的功能，及時將各項物資提供給有需要的受災民眾。

總計當前5個據點共投入近2,000萬元，「惜食中途島」也供應無家者服務單位超過24萬餐次；「食物銀行共享園區」共募得超過230公噸物資， 逾14萬人次受益。

聯合國統計，全球每年有高達13億噸的糧食被浪費掉，但是卻還有7.8億人面臨飢餓。為此，台塑企業暨王長庚公益信託的常務委員王瑞瑜小姐認為，推動惜食、續食是具體的做法之一，就像台塑企業推動循環經濟一樣，不止能將資源有效利用，還可協助弱勢民眾溫飽，一舉兩得。

台塑企業暨王長庚公益信託2019年起與「臻佶祥社會服務協會」 合作，先贊助「惜食中途島」擴大處理物資量能，再媒合轉發至無家者服務單位。

2021年再贊助建置「食物銀行共享園區-台北站」，以擴大資源整合；2022年擴展到東部偏鄉，成立「花蓮站」，2023年進一步向南延伸， 設立「屏東站」。今年更將關懷觸角擴及到南花蓮，設立「瑞穗站」。

此外，為強化服務能量，讓更多弱勢民眾受益，台塑企業暨王長庚公益信託2023年底與「台灣食物銀行聯合會」合作，捐贈全台15家食物銀行，購置倉儲、車輛運輸等設備，協助現有的食物銀行能儲存和處理更多物資，也能提升運輸效能，將資源傳遞到需要的地方，預計每年可服務超過4.3萬人次。

台塑企業暨王長庚公益信託獲「台灣食物銀行聯合會」邀請參加5月 3日「食物銀行共享園區-台北站」舉行的捐贈儀式，藉此呼籲大家一起關懷弱勢，並推廣惜食及續食分享理念。