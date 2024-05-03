悼！庚子年 胎死腹中的基金們

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

原文刊載於2020/12/10

庚子年，向來多災多難，2020年也不例外。

一場突如其來的新冠肺炎疫情，讓人們忙著居家隔離、檢疫，連門都不敢出，百業蕭條，基金業、資產管理業也不能倖免。往年熙來攘往的說明會、客戶拜訪全面取消，已經讓國內資產管理業者感覺「壓力山大」，但最近在採訪過程中，聽到不少業者嘆道，疫情來襲還能咬著牙在夾縫中求生，然而，擾民又朝令夕改的政策，才是真正壓垮業者的最後一根稻草。

舉例來說，近年中、小型資產業者賴以維生的「債券ETF、目標到期債券基金」就被金管會盯上，去年起連下兩道金牌「投信不可連續發行債券ETF與目標到期債券基金」、「債券ETF投資人要分散。」讓許多好不容易銷售漸有佳績、以為看到曙光的業者，一支支新基金上市計畫被迫胎死腹中，必須另謀生路。

雖然金管會的出發點是為了防弊、怕壽險業「包牌」風險集中、想保護散戶投資人，但其實「債券ETF投資人要分散（單一投資者持有ETF比重不能超過30％，施行一年多後又改為50％）」的規定讓中小型業者備感艱辛，即使放寬後也不見得受惠，主要是國內壽險業者為數不多且資金部位相差懸殊，一檔ETF要有2～3位壽險投資人難度高，讓許多中小投信大嘆法規變動頻仍、迄無寧日。

金管會要興利、要除弊、要考量產業發展、又要保護消費者，每個政策的決定都是兩難，但與其推出一些只能隔靴騷癢、治標不治本的政策，之後上路半年、一年後發現窒礙難行又朝令夕改、徒增擾民，不如大刀闊斧一次到位，推出更能釜底抽薪的政策、貫徹執行，才不會讓台灣資產管理業大者恆大、小者難以生存、境外基金紛黯然撤台。