顧立雄一年內 從路人甲變領航者的關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

原文刊載於2018/11/19

2017年9月，金管會爆出史上最大黑馬主委，原黨產會主委顧立雄接下金管會主委的重擔。當時不只全金融業驚呆了，其實跑金管會的記者們也抱著「剉勒等」的心情，大家對這位大律師很陌生，印象中他是個會不留情面「怒嗆」媒體的人，大家還估摸著以後是不是要把保險法、銀行法等法條背更清楚點才能跟他對話。

然而，一年來跟著顧立雄東奔西跑「上山下海」、過程雖然艱辛，卻發現他並不如原先所想的那麼嚴酷。

他的確有著律師的火爆因子，但只要不是故意激怒他、有損他人格的提問，他對媒體態度都很誠懇。知道的、能講的，他都知無不言，不懂的也不會裝懂，甚至有些事他知道但不能講，他也會坦言「你們不要再一直問了，一直問我會很想講。」就是如此不打官腔的人。

顧立雄相當在意自己每一句話的精準度。記得有一次他上午在立法院被媒體們問到保險業擬採股票逆景氣循環的議題，他講錯了一個大家不甚在意的公式，他卻相當自責，當天下午的記者會保險局還花了半小時重新講解該公式「評價日大盤指數與三年移動平均大盤加權股價報酬指數之差額計算變動率，扣除自然年成長率8％」後再乘以0.5得出該股票基礎風險係數的調整項。

也許是一上任就被封為「路人甲」，顧立雄比許多主委更認真、行程更滿，就為了在最短時間內了解金管會那包山包海的管轄內容，不只金融業的大小場子，各產業、工商團體甚至是與大學生交流，他都可以全程參與到晚上。

成功向來不曾偶然。就筆者觀察，顧立雄能在一年內就上手，陸續完成金融科技發展與創新實驗條例的訂定、開放純網銀、建立首座金融科技創新園區、通過首件金融監理沙盒實驗，從一個「路人甲」變成帶領金融業創新的「領航者」，除了腦袋聰明、個性果決，比常人更加倍的努力才是最大的關鍵。