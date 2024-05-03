北港「鎮球」戰績猛 培育多位排球國手 3校獲贈新護具

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排球儼然是北港鎮的「鎮球」，也是全國少數擁有排球三級制的鄉鎮，為減少學生訓練及比賽受傷機率，排球後援會會長、雲林縣議員蔡岳儒今（3日）媒合企業第4度贊助捐贈選手護具體護膝、護肘、袖套，給北辰國小、建國國中、北港高中球員們。

北辰國小排球運動近56年的歷史，培育過許多國手，全國賽也有不錯成績，去年在第52屆中華盃國小排球賽小六女童組奪冠。

北辰國小選手畢業後升上學區內的建國國中接續訓練，112學年度榮獲全國永信盃排球賽冠軍、全國華宗盃排球賽冠軍、全國媽祖排球賽冠軍、全國和家盃排球賽第五名、全國莒光盃排球賽第三名、全國排球聯賽第五名，成績亮麗。

蔡岳儒表示，選手在訓練及比賽過程中常有一些地板動作會造成選手手腳擦傷及破皮，和朋友聊天談到此事，透過北港高中校友介紹，獲得宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC、GUANG DER CROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股股份有限公司共同捐贈護具。水壺、背包一批給北辰國小、建國國中、北港高中球員們。

捐贈典禮今天上午在北港高中校長舉行，校長江耀淇表示，蔡岳儒議員對地方教育投入，更重視排球的發展，除擔任北港建國國中排球後援會會長，在北港高中女排創隊初始給予球隊許多支持，去年也捐贈球衣、護具及相關配備等，讓選手無後顧之憂。

蔡岳儒表示，球隊彷彿成為孩子們的第二個家，學校教師及球隊教練經常不計報酬地在課後和假日陪伴，提升體能、球技，帶領孩子們正向發展，感謝愛心企業共同捐贈護具保護排球小將們的身心健康，也希望能藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多團體或個人，一起灌溉夢想的種子。