自主學習大開箱論壇 3縣市7校師生展自學成果

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「2024新北閃耀教育季系列活動-自主學習大開箱論壇」今（3）日於錦和高中舉行，共有來自新北市、宜蘭、花蓮3縣市、7校師生分享運用網路自主學習和同儕共學的歷程，透過跨區及跨學習階段的師生分享實作，拓展未來學習的新視野。

論壇特別邀請國家教育研究院洪詠善研究員，分享「從國際趨勢與人才培育來看中學生自主學習」，鼓勵學子多方嘗試自主學習的主題，並能善用數位工具，提升自主學習的質與量。

教育局表示，自主學習是108課綱的重點推動工作，大學端相當看重學生的自主學習計畫與成果，因此各校均積極引導學生「學習如何學習」，論壇除提供國、高中學生兼具「學習過程」與「核心素養能力」的展示舞台，充分呼應新北市以學生為主體的教育理念。 新北市創全國之先於國中階段開始扎根，國中自主學習由新北市福和國中陳君武校長細數在國中推動自主學習的歷程，從草創到跨域團隊形成，並看見學生在自主學習的無限可能。

漳和國中何文慶校長分享｢自主學習在漳和｣的校訂課程，從7年級教導孩子學習策略，8年級引導學生進行專題探究，逐步引發學生想學的主動性，造就學生能學的學習力及培養反思再學的習慣。不僅將所學與學科連結，奠定紮實的學力，也在學習迎向未來。

漳和國中8年級的向芳儀、周毓騰同學分別以「影視作品中的性別平權」、「親子關係之探究：以國中生為例」展現自主學習進行專題探究的精彩成果。 高中自主學習也不遑多讓，北大高中吳佳音校長從數位學習的角度重新審視高中的自主學習，並從中發現豐富多元的學習模式；宜蘭高中高三的鄭永力同學分享透過數位資源自學AI編程並且嘗試應用的過程，包括影像辨識、動作偵測以及圖像生成等。

慈大附中的高二李念蓁同學與高三柯劭熲同學共同編輯《後生》的學生刊物，透過數位編輯、學習嘗試與檢討，也帶動校園的文藝風氣目前已經發行到第四期；三民高中高二葉承諺同學則是從資訊網頁設計、資訊安全，軟體app設計，AI深度學習等多元面向進行自主學習，並轉化應用到FRC機器人的實作，展現自主學習的豐碩成果。

論壇承辦學校錦和高中校長張純寧表示，新北市學生自主學習的特色在於推動以學生導向、問題導向、合作學習和適性學習。透過這些特色，學生能夠自主選擇學習內容和方式，從問題解決中學習知識和技能，與他人合作共同完成任務，以及根據個性化需求設計學習計劃，培養學生的主動性、創造性和合作精神，以應對不斷變化的社會和職場挑戰。