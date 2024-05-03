《生醫股》台灣東洋與北榮、高醫簽署MOU 攜手服務越南醫療

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣東洋(4105)與承接衛福部「一國多中心」計畫的臺北榮民總醫院(北越)、高雄醫學大學附設中和紀念醫院(南越)，今(3日)攜手啟動三方合作備忘錄，不僅寫下國內醫藥合作前進越南的首例，也透過產、官、學多方協力合作，提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

為加大台灣醫藥產業協助越南醫療實質發展的力度，由本土癌症藥廠台灣東洋、以及北高兩大醫學中心「北榮」與「高醫」，三方共同舉行「台越新南向-醫衛合作與產業發展MOU簽約啟動儀式」，並邀請近30位越南醫師出席觀禮。兩大醫學中心與本土藥廠攜手加深越南市場的布局規模，亦寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」的合作新典範，期望在此新模式下，更全面地提升對於越南醫療團隊與病患的服務，並落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

衛福部次長周志浩表示，很高興今天能夠共同見證台灣與東南亞國家間密切的合作交流。特別是台灣與越南的關係非常深厚，過去，我們在人才、技術等領域的合作交流已經取得了相當大的進展。期許未來的年輕一代也能夠延續前輩的精神，為增進東南亞國家的合作交流貢獻自己的力量。今天只是合作的開始，衷心期盼接下來三方未來的合作更能取得豐碩成果，實現共同的目標。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋很榮幸和北榮高醫組成醫衛新南向「國家隊」，台灣東洋公司於2011年獲准成立越南辦公室，已有深厚的市場經驗。

為了深化鏈結，台灣東洋也在2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院(Ho Chi Minh City Oncology Hospital)、輸血與血液醫院(Blood Transfusion Hematology Hospital)、河內腫瘤醫院(Hanoi Oncology Hospital)以及白梅醫院(Bach Mai Hospital)等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄，今年更規劃新增三家醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

侯靜蘭進一步指出，在與北榮、高醫為期3年的合作基礎上，未來將規劃至少2場次的大型國際學術研討會、7場次的醫院參訪及多項短期臨床實習課程。