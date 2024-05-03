《金融股》台新金調升現金股利配發率 對新光金合併案這麼說

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【時報記者林資傑台北報導】台新金(2887)今日應邀召開線上法說，總經理林維俊表示，此次將維持多年的現金及股票股利配發比例，由過去的55％、45％調整為60％、40％，未來希望策略能維持穩定。對於併購相關事宜，則強調只要是好機會都會審慎評估研究，但不會對個案做任何評論。

台新金董事會2日通過2023年股利分派案，決議每股普通股擬配息0.5999999元、配股0.4元，合計派利近1元。林維俊表示，此次經綜合考量股利政策穩定性、股利率競爭力、投資人期待、公司資本適足性等所有因素後，在股利發放策略上略有改變。

林維俊說明，台新金發放現金及股票股利多年來維持55％比45％策略，今年決議提升現金股利配發比率，將比率調整為60％比40％，用較高的配息比率跟股東共享經營成果。儘管每年股利發放仍需提案董事會通過才會定案，但基本上希望能維持穩定的股利政策。

對於新光金重啟與台新金合併可行性評估，林維俊表示，若能透過併購壯大整體規模、提升競爭力，對台灣金融業未來發展有益，台新金會較正向評估可能併購機會，只要是好機會都會審慎評估研究，但依據併購相關資訊揭露規定，不會對個案做任何評論。

此外，台新金今年董事會將全面改選，2日已通過董事候選人名單。林維俊指出，現任獨董林毅夫因已擔任3屆，按規定無法再連任，因此董事會決議提名經濟部長王美花為新任獨董候選人。

林維俊表示，感謝林毅夫獨董過去9年對台新金的貢獻，並非常榮幸能有機會提名王美花擔任獨董候選人。他指出，王美花在法律、經濟、外貿、產業、工職等經驗都非常豐富，國際視野非常寬闊，相信進一步提升台新金董事會水準、多元背景等都會有所幫助。

對於目前對彰銀剩餘持股，林維俊表示，台新金目前持股彰銀約6億股、約5.58％，主要為因應已發行的特別股及交換債，到期後須以彰銀持股與以贖回，其餘持股部位均已出清。