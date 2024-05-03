微風慈善基金會攜手臺北榮總病童畫展感謝母親與醫護無私奉獻

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微風慈善基金會貫徹永續發展ESG的核心思維，具體實踐回饋社會的精神，為提升兒童健康福祉而努力、主動關心病童，期盼透過拋磚引玉，讓社會大眾看見長期住院病童治療的辛苦，有更多的社會資源投入一起照顧病童。

滿溢感恩的五月，有母親節同時也是護理人員一年之中最重要的「國際護師節」，微風慈善基金會與臺北榮總在這充滿溫馨的節日裡，共同策辦「微風輕撫 希望微笑」病童畫展及浪浪攝影展，為幸福的五月揭開序幕。

在臺北榮總人來人往的一樓文化走廊，一幅幅畫作映入眼簾，這些用色大膽又充滿生命力的作品，全部由院內病童們親手繪製，透過畫筆將所有的感謝展現，不僅是對醫護人員和母親的致敬，也溫暖了站在第一線守護國人健康的醫護團隊。同時布展風格截然不同的攝影作品，由三牲工作室捕捉流浪動物最真情的模樣，讓民眾更能認識浪浪性格和可愛的一面，畫面中沒有浪浪的孤獨與無助，反而充滿希望與溫暖，這是微風慈善基金會期盼能帶給社會的正面力量。

微風慈善基金會陳美汀執行長表示，孩子們的每一幅畫作都蘊含著對醫護人員和母親深深的愛與感激，這些作品不僅是孩子心靈深處的情感流露，更是對生命的熱愛與對世界的美好期許，我們一定要將這份愛延續下去，讓孩子們的創意能夠被看見。

臺北榮總社工室溫信學主任表示，榮總長期致力於兒童醫療，推動許多友善兒童的政策、辦理關懷活動以及醫療方面的優化，無論是從診斷到治療，還是從床旁到康復，都確保著每位兒童都能夠得到全方位的關愛和支持，帶領孩子們走上治癒的道路。