國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首遭竊 竹市文化局報案追兇

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國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首竟遭破壞、竊取，新竹市政府3日指出，文化局上午接獲國定古蹟分區專業服務中心通報，例行訪時巡查時，發現墓前石像生羊首遭竊，文化局立即派員到場察看並拍照記錄，也同步通報鄭氏族人、文化部，也赴轄區分局報案。目前警方正循線追查中。

鄭用錫墓於1985年指定為古蹟，現為國定古蹟，是清領時期當時墓塋興建的範例，並可與洋人興建墓的形式作比對，極為珍貴。墓前的石象生自內而外依次為石人、石馬、石羊、石虎以及石望柱等各一對，其雕刻細緻精美，頗具有歷史價值。

然而，文化局3日接獲通報，國定古蹟分區專業服務中心訪視巡查時，竟發現國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首遭到破壞竊取，立即派員察看並拍照記錄，也同步通報鄭氏族人、文化部，並向警方報案。

文化局表示，由於目前尚未鎖定特定嫌疑犯，不了解嫌犯動機，但毀損古蹟的行為，已觸犯《文資法》。根據《文資法》第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金。

文化局也呼籲，民眾應尊重文化資產價值，避免觸法，至於未來石像生羊首修復方式，也將與主管機關文化部、鄭氏族人共同討論研商確認。