《貿易》泰國建材展 台灣精品秀4主題

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【時報記者葉時安台北報導】經濟部國際貿易署攜手外貿協會帶領台灣產業前進東協設計之都曼谷，於東南亞最大的「泰國國際建材及裝潢材料展」(ARCHITECT)籌設台灣精品館，匯聚14家MIT代表性企業，強調減碳與循環利用。為期6天展出內容即涵蓋文化科技、智慧城市、永續工程及美好生活等主題產品。

展覽首日，台灣產業形象發表會以「MIT 2」訴諸價值合作的加乘效果，期盼台灣(Taiwan)與泰國(Thailand)不僅擴大貿易來往，更將深化藝文與科技等多層次交流。國內顯示技術大廠友達(2409)發表「FindARTs擬真藝屏」及其衍生藝術生態圈，以博物館等級的數位典藏技術，賦予藝廊異地策展、星級飯店打造藝術展牆等嶄新體驗。而近年曼谷季節性霧霾嚴重，宏碁智新推出採用35%回收塑料再製的「Acerpure Pro Vero環保清淨機」，消除室內PM2.5及甲醛危害，也落實環保設計的綠色主張。

駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩表示，泰國近年相當重視環境永續，大力推動BCG(Bio-Circular-Green)永續經濟模式，發揮生物及文化多樣性的優勢，轉型擺脫中等收入陷阱。台灣應對複合型災害具有豐富經驗，本屆參展商如三久建材打造適應各種環境的防水捲門，避免極端水患侵害民安財產；清展科技與宏碁共同開發智慧紗窗，可偵測霾害與室內一氧化碳。這些因應氣候變遷，保障生活品質的解決方案，都是台泰深化在地合作的新領域。 泰銀Krungsri Research及英商Global Data等機構不約而同皆預估，基於東部經濟走廊拉動的基建需求，泰國建材商機自2024至2025年，可望維持3.5%至4%穩健正成長。在經濟部國際貿易署「提升台灣產業國際形象」及「好產品，推出國」等政策指引下，本屆貿協及金屬公會籌組台灣展團共計23家，前進曼谷為我國MIT建材產業打造創新、永續且智慧的品牌價值。